L’ASSE a poursuivi son sans-faute en Ligue 2 en dominant Montpellier (3-1) à Geoffroy-Guichard. Après la rencontre, les supporters stéphanois ont attribué leurs notes aux joueurs de Ian Cathro. Avec 383 bulletins, Irvin Cardona et Maxime Bernauer se sont disputé le titre d'homme du match. Verdict.

La moyenne collective atteint 6,8/10, signe d’une prestation globalement appréciée malgré une première période disputée. Les supporters ont particulièrement valorisé les joueurs décisifs. Irvin Cardona obtient 7,8/10 et décroche le titre d’homme du match. Sans marquer, l’attaquant a directement participé à deux réalisations. Son centre au second poteau offre l’ouverture du score à Maxime Bernauer, avant sa passe pour Joshua Duffus sur le troisième but. Cardona a également trouvé la barre transversale en seconde période. Avec 383 votes, il devance de très peu Bernauer, lui aussi crédité d’une moyenne de 7,8/10. Tout s'est donc joué à quelques centièmes de points...

Cardona et Bernauer en tête des notes de l’ASSE

Maxime Bernauer récolte donc la même moyenne que Cardona. Le latéral gauche a surtout marqué les esprits avec son but à la 41e minute. Oublié au second poteau, il reprend de volée le centre de Cardona et catapulte le ballon dans les filets montpelliérains. Une réalisation qui vient récompenser sa prestation dans le couloir gauche.

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Augustine Boakye complète le podium avec 7,5/10. Déjà buteur à Dijon, le Ghanéen a encore frappé au retour des vestiaires. Sa tentative du pied gauche à la 50e minute a permis aux Stéphanois de reprendre rapidement l’avantage après l’égalisation héraultaise juste avant la pause.

Derrière ce trio, Sohaib Naïr et Áron Csongvai obtiennent chacun 7/10. Le premier confirme sa place dans la défense stéphanoise, tandis que le milieu hongrois a participé au lancement de l’action sur le premier but. Tamar Svetlin suit avec 6,9/10. Le Slovène se situe donc légèrement au-dessus de la moyenne générale de l’équipe.

Davitashvili ferme la marche...

Julien Le Cardinal obtient 6,7/10. Le capitaine a livré une rencontre globalement solide, malgré une perte de balle qui aurait pu offrir l’égalisation à Montpellier lorsque l’ASSE menait 2-1. Kévin Pedro termine avec 6,3/10, devant Thierno Ballo, crédité de 6,2/10.

Gautier Larsonneur reçoit une moyenne de 6/10. Le gardien stéphanois a finalement eu peu d’arrêts importants à réaliser et n’a pas pu empêcher Daylam Meddah d’égaliser de la tête dans le temps additionnel de la première période.

Zuriko Davitashvili ferme le classement avec 5,8/10. Une note qui ne remet pas en cause la réussite collective d’une soirée où l’ASSE a encore trouvé les ressources offensives pour faire la différence. Avec trois joueurs à au moins 7,5/10 et une moyenne d’équipe de 6,8, les supporters ont surtout récompensé l’efficacité des Verts. Cardona ressort finalement en tête après avoir pesé sur deux des trois buts stéphanois.