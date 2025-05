La relégation en Ligue 2 pourrait bien ouvrir la voie à l’éclosion de nouveaux talents dans l’effectif de l'ASSE. Parmi eux, deux ailiers suscitent de grandes attentes : le Néo-Zélandais Ben Old et le Ghanéen Augustine Boakye. Discrets jusque-là, ils pourraient devenir les révélations de la saison 2025-2026.

La descente en Ligue 2 a été un coup dur pour les supporters et l'institution ASSE. Pourtant, elle représente aussi une chance de repartir sur de nouvelles bases et de faire émerger des talents jusque-là restés dans l’ombre. Dans cet effectif en pleine reconstruction, deux profils offensifs se démarquent déjà comme des candidats crédibles à une belle saison : Ben Old, 22 ans, et Augustine Boakye, 24 ans.

Le premier est arrivé l'été dernier en provenance du Wellington Phoenix, club de première division Australienne. Le second a été recruté en 2024 par la cellule de recrutement stéphanoise grâce à l'outil DATA. Si leur temps de jeu a jusqu’ici été limité, le contexte de la Ligue 2, souvent propice aux révélations, pourrait bien les placer au premier plan.

Dans une saison qui s’annonce longue et rude, avec de nombreux départs à prévoir (Wadji, Sissoko, Davitashvili, Stassin ?), ces deux éléments offensifs possèdent les qualités idéales pour tirer leur épingle du jeu : vitesse, créativité, prise d’initiative et capacité à faire des différences individuelles. Des atouts précieux dans un championnat où la qualité technique peut rapidement faire basculer un match.

Ben Old : la promesse du Pacifique à l'ASSE

Débarqué dans l’anonymat en juillet dernier, Ben Old n’est pas un nom qui parle encore aux foules. Pourtant, en Nouvelle-Zélande, ce milieu offensif capable d’évoluer sur les ailes comme dans l’axe est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. International avec les All Whites, il a notamment participé aux qualifications de la zone Océanie pour la Coupe du monde et s’est illustré par sa capacité à créer du jeu entre les lignes.

À Saint-Étienne, son profil technique a rapidement séduit les observateurs lors des entraînements. Mais sa blessure et le manque d’espace dans un groupe encore très concurrentiel ne lui ont pas permis d’enchaîner les apparitions. La Ligue 2 pourrait cependant lui offrir un terrain de jeu plus adapté à ses qualités : rythme élevé, espaces à exploiter et défenses parfois dépassées.

Sa patte gauche, sa vista et sa qualité de passe en font un potentiel créateur de danger à chaque possession. Dans une équipe en quête de repères offensifs, Ben Old pourrait rapidement s’imposer comme un homme fort du onze stéphanois.

Augustine Boakye : de l’ombre à la lumière ?

Augustine Boakye, c’est le joker du groupe vert. Recruté en 2024 en provenance de Wolsberger, en Autriche, il a longtemps été considéré comme un pari sur l’avenir. Doué techniquement, rapide, explosif dans les petits espaces, il n’a jamais réellement eu l’opportunité de s’imposer en équipe première, souvent freiné par des blessures, un temps d’adaptation compliqué et une concurrence féroce.

Pourtant, Boakye possède un style de jeu à part, déroutant pour les défenseurs : dribbles courts, changements de direction imprévisibles, et une capacité rare à déclencher des frappes dans des angles inattendus.

En Ligue 2, un championnat où les individualités peuvent faire la différence, Boakye pourrait trouver le contexte idéal pour s’exprimer. Le staff technique semble décidé à lui offrir une vraie chance cet été, en le plaçant au cœur de la préparation. Physiquement affûté, motivé par l’idée de lancer sa carrière en France, il pourrait bien être l’une des révélations offensives de la saison, à condition de gagner en régularité et en discipline tactique.

Deux profils parfaits pour incarner le renouveau offensif de l’ASSE

Dans un effectif qui risque d’être bouleversé, les places seront à prendre. Si des cadres offensifs comme Wadji, Davitashvili ou Sissoko venaient à quitter le navire, Ben Old et Augustine Boakye auraient l’opportunité de s’imposer naturellement dans la hiérarchie.

Leur complémentarité est aussi un atout : Old, gaucher créatif et altruiste, pourrait parfaitement combiner avec Boakye, droitier percutant et plus porté vers le but. Dans un schéma en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, ils peuvent occuper les couloirs ou évoluer en soutien d’un avant-centre mobile.

Et si ces deux « inconnus » devenaient les têtes d’affiche inattendues du projet stéphanois en reconstruction ? Ce ne serait pas la première fois qu’un joueur éclot en Ligue 2 avant de briller à l’échelon supérieur. Les supporters ne demandent qu’à y croire.