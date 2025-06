Avec une Ligue 2 plus indécise que jamais, l’AS Saint-Étienne devra livrer une lutte intense pour retrouver l’élite. Entre favoris affichés et outsiders ambitieux, tour d’horizon des adversaires à surveiller.

Le verdict est tombé ce jeudi soir : 18 clubs composeront la Ligue 2 version 2025/2026, et la bataille pour les deux tickets directs vers la Ligue 1 s’annonce féroce. Pour l’ASSE, la mission est claire et non négociable : viser la montée après une saison 2024/25 frustrante. Mais face à elle, plusieurs candidats crédibles veulent aussi retrouver l’élite.

🚨 Voici les 18 clubs qui composeront la Ligue 2 25/26 : 💚 AS Saint-Étienne

🐻 Ajaccio

🦄 Amiens

🇩🇰 Annecy

🦁 Bastia

🌋 Clermont

🐬 Dunkerque

🏔️ Grenoble

❤️‍🔥🖤 Guingamp

🧡 Stade Lavallois

❤️💛 Le Mans

🧡💙 Montpellier

❤️🤍 Nancy

💛💙Pau

💚 Red Star

💊 Rodez

🍾 Reims

💙 Troyes pic.twitter.com/qtQieogoEb — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) May 29, 2025

Montpellier, Reims, Troyes et Guingamp : les poids lourds à affronter

Parmi les favoris désignés, Montpellier fait figure d’épouvantail. Relégué de Ligue 1, le MHSC va garder une ossature compétitive, avec des jeunes prometteurs et des cadres expérimentés. Reims, autre relégué, veut repartir sur de nouvelles bases et bénéficie encore d’un effectif calibré pour le haut niveau.

Troyes, habitué à jouer l’ascenseur entre les deux divisions, peut également s’appuyer sur un projet structuré avec l'appui du City group. Enfin, Guingamp poursuit sa montée en puissance. Après plusieurs saisons dans le ventre mou, le club breton s'est offert les playoffs la saison dernière et affiche ses ambitions de Ligue 1.

Annecy, Bastia, Amiens et Grenoble : les outsiders à ne pas sous-estimer

Derrière ce quatuor de favoris, des clubs au profil plus discret pourraient bien jouer les trouble-fêtes. Annecy, par exemple, a réalisé une saison 2024/25 solide et mise sur la continuité. Sans pression, le club haut-savoyard pourrait surprendre.

Même chose pour Bastia, toujours redoutable à domicile dans un Furiani bouillant. Le SCB a les moyens de viser le top 5 si la dynamique est lancée dès l’automne. Amiens, souvent irrégulier, possède un effectif de qualité, et pourrait jouer sa carte si la stabilité est enfin au rendez-vous.

Grenoble, enfin, est l’un des clubs les mieux organisés de Ligue 2. Avec un projet clair et une cellule de recrutement performante, le GF38 coche toutes les cases du parfait outsider. L’ASSE ferait bien de s’en méfier.

Enfin, Laval joue depuis plusieurs saisons les trouble-fêtes. Cette saison encore ?

Des inconnues et des pièges : une Ligue 2 plus dense que jamais

Derrière ces prétendants, d’autres formations joueront leur va-tout, avec des ambitions variables. Red Star, Le Mans, Pau ou encore Rodez auront à cœur de déjouer les pronostics. Nancy, promu, pourrait s’inviter dans la danse s’il réussit à stabiliser ses résultats à Marcel Picot.

La situation d’Ajaccio reste incertaine : le club corse est dans le viseur de la DNCG, et sa participation au championnat pourrait être remise en cause. Cela pourrait libérer une place et rebattre les cartes. Dans tous les cas, la densité de la Ligue 2 impose à l’ASSE une régularité sans faille.

Avec un groupe potentiellement renforcé cet été, les Verts disposent de l’un des plus gros budgets de la division. Mais les concurrents sont nombreux et affûtés. La saison 2025/2026 s’annonce comme une course d’endurance où chaque faux pas se paiera cash.