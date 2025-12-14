Les Verts accueillaient les derniers de Ligue 2 Bastia. Favoris sur le papier, les Stéphanois se devaient de prendre les 3 points. Mais l’ASSE n’a pas fait mieux qu’un match nul 2-2. Voici les tops et flops de la rédaction.

L’AS Saint-Étienne démarre le match sur les chapeaux de roues. Davitashvili butte sur Placide. Quelques instants plus tard, c’est Boakye qui se met en évidence. Il se présente seul face au portier adverse mais sa frappe n’attrape pas le cadre.

Deux minutes plus tard, Bastia ouvre le score. Miladinovic perd le ballon. Tomi sert Sebas dans l’axe qui arme et délivre les siens. Mais les Verts répondent. Bernauer sert Davitashvili qui égalise.

Mais Bastia repasse devant à la 34ᵉ minute. Bernauer se manque complètement. Tomi en profite. 1-2 pour les Corses.

Une réaction en deuxième ?

Davitashvili encore lui va permettre aux Verts d’égaliser de nouveau. El-Jamali décale Stassin côté droit. Ce dernier centre et Davitashvili, bien lancé, trompe Placide.

À la 87e minute, Florian Tardieu a l’occasion de donner l’avantage sur penalty. Mais son tir à ras de terre, est trop timide. Johny Placide plonge du bon côté. Score final : 2-2.

LES TOPS DE L’ASSE

Zuriko Davitashvili voit double

Le Géorgien est bien l’un des seuls Stéphanois à avoir réalisé un bon match. Auteur d’un doublé, l’ailier gauche a su mettre la défense adverse à rude épreuve. Il faudra réitérer ce genre de match pour lui. Il en est à huit buts à titre personnel.

L’entrée d’El Jamali

Entrée pour le dernier quart d’heure à la place de Cardona il a su faire jouer sa fraicheur, mettant les Bastiais en difficulté. Malheureusement son entrée n’aura pas permis aux Verts de s’imposer.

LES FLOPS DE L’ASSE

Igor Miladinovic

Le Serbe n’aura pas réalisé son meilleur match sous les couleurs vertes, loin de là. Il a même été fautif sur le premier but corse. Miladinovic perd le ballon à l'entrée de surface et Bastia en a profité pour ouvrir le score. Offensivement aussi, le milieu des Verts n’aura pas su amener du danger.

Gautier Larsonneur

Le capitaine du club a encore une fois encaissé deux nouveaux buts cette saison. Le deuxième est même en partie pour lui avec une sortie très approximative laissant le but grand ouvert.

Incapable de gagner la lanterne rouge

Derniers de Ligue 2, les Bastiais arrivaient dans le Forez avec l’envie de faire une bonne opération. Longtemps ils ont cru s’imposer mais ils repartiront avec un point. Les Corses repartent heureux mais les Verts eux en perdent deux alors qu’ils avaient là une belle occasion de finir la première partie de Ligue 2 par une victoire.

Horneland en manque d’inspiration

Le coach Norvégien a eu du mal lui aussi tactiquement sur cette rencontre. Critiqué depuis plusieurs semaines, il sera évidemment question de le garder ou non. Malgré une deuxième place actuelle au classement, les Verts et Horneland sont bien loin des objectifs attendus.

Quentin Verchère