La réserve de l'ASSE affrontait celle de l'AJ Auxerre ce dimanche à l'Etrat pour le compte de la 4e journée de National 3. Après deux victoires à la maison, les Verts ont concédé leur première défaite de la saison contre Orléans en déplacement. Une réaction était attendue, d'autant plus que les Stéphanois ont été dépassés à Montpellier en Challenge Espoirs ce lundi (0-3). Résumé de la rencontre.

Après la déroute à Montpellier il y a six jours, Sylvain Gibert avait tenu un discours mobilisateur : "C’est un résultat mérité sur l’ensemble du match, même si être menés à la pause est sévère pour nous. (...) Notre effectif était plus que jeune aujourd’hui, certains joueurs ne sont pas rentrés en jeu à leur poste. On doit composer avec les blessures récentes de certains cadres, ajoutées à celles qui s'accumulent depuis le début de saison. Dans cette situation, il faut faire le dos rond."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Achour, Dodote, Pedro, Maçon - J. Mouton, Sissoko, Eymard - Cheikh, Othman, Moulin.

Sont entrés en jeu : Hornech, Ntambu, Depalle, Mimoun.

Résumé de la rencontre

Face à Auxerre aujourd'hui, les cartes étaient rebattues et la réserve de l'ASSE se présentait avec une équipe beaucoup plus compétitive que lundi dernier. Paul Eymard, pour qui les discussions ont repris atour d'un premier contrat pro, et Yvann Maçon, étaient notamment alignés d'entrée.

Cela va se ressentir sur le terrain durant le premier acte. Les Verts ont la maîtrise du ballon et vont même se retrouver en supériorité numérique, après une faute auxerroise sur Noah Moulin qui partait au but. Les Stéphanois accentuent leur domination mais malgré de beaux mouvements collectifs, ne parviennent pas à se montrer assez dangereux. Seule une belle frappe enroulée de la recrue Modibo Sissoko est à signaler à la pause (0-0).

En seconde période, l'ASSE a toujours la mainmise sur le ballon. Bien servi par Eymard, Dodote n'est d'ailleurs pas loin d'ouvrir le score mais sa frappe fuit de peu le cadre (58ème). Mais Auxerre va finir par craquer. A la 71ème, le centre d'Achour est dévié par un défenseur adverse sur le poteau. Heureusement, Cheikh est à l'affût et propulse le ballon au fond des filets (1-0). Tout juste entré en jeu, Mimoun aurait pu inscrire le but du break sans une belle sortie du portier auxerrois dans les derniers instants du temps réglementaire. L'essentiel est tout de même assuré avec un succès précieux pour le compteur points.

Le prochain match de championnat se jouera dans deux semaines avec un court déplacement à Feurs. Une rencontre qui se déroulera le samedi 4 octobre à 18h.

Crédit photo : asse.fr