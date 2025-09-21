L’ASSE avait besoin de gagner ce week-end face Reims, tandis que les féminines recevaient l’OL Lyonnes pour un derby quelques heures plus tôt. Une arrivée surprenante à également marqué les esprits cette semaine dans le Forez. Voici les infos qu’il ne fallait pas manquer ces derniers jours à Saint-Etienne

Après avoir signé son second succès à l’extérieur de la saison en Ligue 2, l’ASSE est repartie au charbon cette semaine dans l’optique de la réception de Reims. Le Chaudron attendait ses joueurs au tournant après la contre performance d’il y a 3 semaines face à Grenoble.

Le départ d’une recrue après seulement 3 mois !

L’information circulait depuis plusieurs jours : elle est désormais confirmée. Le préparateur physique de l’ASSE David Tivey quitte le club pour rejoindre le Brøndby IF, au Danemark. Une perte importante pour le staff stéphanois, tant l’homme représentait une recrue de poids.

Fort d’un CV impressionnant, avec notamment une expérience à Chelsea, Tivey était arrivé pour combler un secteur qui avait cruellement fait défaut la saison dernière : la préparation physique. Les nombreuses blessures avaient poussé la direction à renforcer ce domaine, en accord avec la volonté d’Eirik Horneland d’imposer un jeu avec beaucoup plus d’intensité.

Ce départ marque un coup d’arrêt dans la stratégie de Kilmer, qui avait massivement renforcé son staff technique cet été. L’idée initiale était de s’appuyer sur Tivey sur le long terme afin de faire monter en compétence le staff des verts.

Pour lui succéder, l’ASSE devrait s’appuyer sur la solution interne avec Djo Petitjean, déjà présent depuis plusieurs saisons et très apprécié au club.

Les négociations de contrat de Paul Eymard reprennent !

Écarté depuis le mois de juillet, Paul Eymard a effectué son retour sous le maillot de l’ASSE face à Montpellier lors du match d’ouverture du Challenge Espoir. Révélé lors de l’Euro U17, qu’il avait disputé aux côtés de N’Guessan, le jeune milieu a rapidement attiré l’attention de grands clubs européens. Manchester United et l’Inter Milan figurent notamment parmi les prétendants.

Pourtant, malgré une offre de contrat professionnel déjà posée sur la table par les Verts, Eymard tarde à franchir le pas. La situation rappelle le cas de Noah Raveyre, parti libre du côté de l’AC Milan avant de rebondir récemment du côté de Pau.

Bonne nouvelle cependant : les relations entre le joueur et le club semblent s’être apaisées, puisqu’il a été réintégré dans le groupe. Un signal positif à long terme, mais aussi à court terme. En effet, l’ASSE fait actuellement face à un milieu de terrain décimé par les blessures. De quoi offrir une belle opportunité à Paul Eymard pour s’imposer dans la rotation et enfin lancer sa carrière stéphanoise.

Un ancien de la Silicon Valley à l’ASSE

Cette semaine, l’ASSE a annoncé sur son compte LinkedIn l’arrivée d’un nouveau Directeur Général Adjoint en charge de la Marque, du Marketing et de la Communication. Né dans la région, Cédric Chambaz a rejoint l’ASSE pour gérer l’image du club stéphanois.

L’ASSE enregistre ici l’arrivée d’une pointure qui a notamment travaillé pour 2 des plus grandes organisations mondiales en matière d’informatique et de nouvelles technologies. Kilmer Sports vient d’engager un homme qui a passé 5 de ses 7 ans (d’août 2019 à octobre 2024) en tant que directeur marketing d’Apple à l’international. Avant de rejoindre la marque des Systèmes d’exploitation IOS, Cédric Chambaz était chez les concurrents, créateurs de Windows. Il a passé près de 10 ans chez Microsoft d'où il est parti en 2017 après 2 ans en tant que directeur européen du marketing. 2 entreprises qui brillent dans le monde entier.

El Jamali x Miladinović : un milieu de terrain prometteur

Face à Reims ce week-end, l’ASSE a innové avec un trio inédit au milieu de terrain : Tardieu, Miladinović et El Jamali. Après quelques minutes d’adaptation, les trois hommes ont trouvé leurs marques, apportant à la fois contrôle et créativité dans l’entrejeu.

Pour sa première titularisation, Nadir El Jamali a livré une prestation prometteuse. Gros volume de jeu, envie constante, sens du placement : le jeune milieu a offert une véritable solution pour faire avancer le bloc stéphanois grâce à sa capacité à conserver le ballon. Il n’a pas été loin de couronner sa belle soirée d’un but en première période.

À ses côtés, Igor Miladinović a lui aussi marqué les esprits. Juste techniquement et précieux dans la conservation, le milieu serbe s’est imposé comme un relais essentiel. Et il a enflammé le Chaudron avec un bijou de frappe lointaine en pleine lucarne.

Ce match ouvre des possibilités intéressantes pour ces deux jeunes joueurs, qui pourraient bien s’installer durablement dans la rotation d’Eirik Horneland.

Nordin évoque ses années Vertes et le projet de son club formateur

Cette semaine, Peuple Vert à également eu la chance d’interviewer Arnaud Nordin. Le joueur formé à l’ASSE à notamment pu évoquer les liens qu’il avait conservé avec certains visages dans le Forez : "Toujours des contacts ? Bien sûr ! Mickaz Nadé, Aïmen Mouffek. Yvann Maçon ou encore Maxime Bernauer que je connais via les équipes de France en jeunes. Il y avait Léo Pétrot la saison dernière. Puis, il y a quand même les kinés ou les docteurs. J'ai gardé des contacts.”

L’ancien numéro 18 à aussi évoqué Kilmer et la saison en cours de l’ASSE : "Sainté a beaucoup dépensé cet été . Certes, ça aide, mais ça ne fait pas gagner les matchs jusqu'à preuve du contraire. Il faut les gagner. Il faut que les joueurs soient performants… Si Sainté veut monter, il va falloir aller chercher les résultats. Personne ne va leur laisser des victoires."

Un derby entre l’ASSE et Lyon ce week-end

Après une lourde défaite 4-0 face à Nice (D2F), dès le premier match de la Coupe de La Ligue Féminine, l’ASSE retrouvait le championnat de D1 avec un derby dès la seconde journée. Les Vertes faisaient face aux championnes de France de la saison dernière pour un derby au Stade Salif-Keita.

L’OL domine globalement le match face à l’ASSE, ouvrant le score avant la pause grâce à Heaps. Malgré une bonne résistance et quelques tentatives stéphanoises, les Lyonnaises confirment leur supériorité en inscrivant un second but par Katoto en fin de rencontre. L’ASSE s’incline logiquement 2-0 mais peut tirer des enseignements positifs de sa prestation.

ASSE - Reims : les Verts l'emportent

La Ligue 2 était également au programme ce week-end. Pour la 6ème fois de la saison en autant de journées possibles, l’ASSE était sur le pont ce samedi soir face au Stade de Reims. Désormais seuls leaders après les faux pas de Nancy et Pau le week-end dernier, les hommes d’Eirik Horneland devaient confirmer face au Stade de Reims. Annoncé comme un concurrent direct pour la montée, les rémois venaient avec l’ambition de faire chuter les Verts dans le Chaudron.

Reims domine le début de match mais c'est l'ASSE qui ouvre la marque grâce à Stassin avant que Teuma remette les deux équipes à égalité sur un penalty litigieux. Stassin va frapper à nouveau, auteur d’un doublé avant la pause (2-1). Saint-Étienne accélère juste après la mi-temps grâce à une frappe splendide de Miladinovic (3-1). Malgré plusieurs occasions manquées, les Verts ne prennent pas un avantage plus large. Reims réduit l’écart par Teuma (3-2) et pousse jusqu’au bout, mais l’ASSE résiste et s’impose finalement.