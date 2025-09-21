Grâce à leur soirée XXL contre Reims (3-2), l’ASSE place Lucas Stassin et Augustine Boakye dans l’équipe type de la 6e journée de Ligue 2 du site Sofascore. Deux performances majeures qui confirment l’embellie des Verts.

Pour sa première titularisation cette saison, Lucas Stassin a marqué les esprits. Opportuniste, il ouvre le score à bout portant (27’) puis trouve le poteau quelques minutes plus tard (29’). Mais l’attaquant belge ne s’arrête pas là : juste avant la pause, il signe un doublé somptueux d’une frappe enroulée (45’). Entre-temps, il s’était déjà montré dangereux avec plusieurs appels tranchants, forçant Pallois et la défense rémoise à rester constamment sous pression.

Sorti sous une ovation (87’), Stassin confirme qu’il est capable d’assumer le rôle de finisseur que l’ASSE recherche depuis plusieurs saisons. Avec deux buts, une frappe sur le poteau et une activité incessante, il incarne l’arme offensive numéro un des Verts. Il reçoit une note de 8.6 sur Sofascore et rentre ainsi dans l'équipe-type.

Augustine Boakye, le chef d’orchestre stéphanois

À ses côtés, Augustine Boakye a brillé par son intelligence et sa justesse technique. Dès la première période, il se montre menaçant avec une frappe en profondeur (31’), puis enchaîne les passes clés pour lancer les offensives. Sa vision de jeu se concrétise juste après la pause : il sert parfaitement Miladinovic qui arme une frappe surpuissante dans la lucarne (49’). Un peu plus tôt, il avait déjà mis le feu sur un contre en solitaire avant de buter sur le gardien (55’). Toujours dans le bon tempo, il pèse dans chaque transition et se mue même en passeur décisif à deux reprises.

À bout de souffle, il quitte la pelouse à la 67e minute sous les applaudissements, après avoir marqué le match de son empreinte. Sa régularité et sa capacité à bonifier chaque ballon en font aujourd’hui l’une des valeurs sûres du milieu stéphanois. Sofascore lui a attribué la note de 8.3 et en a fait un titulaire de son équipe-type.

Stassin - Boakye : Deux hommes clés pour une ASSE leader

Grâce à Stassin et Boakye, l’ASSE s’impose face à un concurrent direct et conserve son invincibilité après 6 journées. Leur influence dépasse les simples statistiques : le premier incarne la finition et la grinta, le second apporte rythme et créativité. Une double récompense logique, puisque Sofascore les a tous deux intégrés à l’équipe type de la journée, tout comme Teuma, le rémois, crédité d'une note de 8.8.

Avec un tel duo en confiance, les Verts peuvent regarder l’avenir avec ambition et assumer pleinement leur statut de candidat à la montée.