Eliminé par l’OGC Nice en Coupe de France au tour précédent, l’ASSE n’est pas concernée par la compétition ce week-end. Pour autant, le club stéphanois a décidé de rester en jambes à une semaine de la réception de Clermont. Les Verts accueillent Auxerre en amical ce samedi.

Pour rester actifs et permettre, sans doute, a certains d’engranger davantage de temps de jeu, les Verts ont organisé un match amical face à l’AJ Auxerre, club de première division. L’ASSE reçoit le club bourguignon à huis clos dans le Chaudron.

17ème avec le même nombre de points que Metz, lanterne rouge de Ligue 1, Auxerre ne compte que trois succès cette saison dans l’élite, et n’a gagné qu’un seul match depuis le 21 septembre dernier. Les auxerrois comptent deux points de retard sur Nantes, barragiste et quatre sur le Paris FC, quinzième de Ligue 1.

Les Verts frappent les premiers !

Avant de commencer leur phase retour dans l’optique de décrocher un maintien, les hommes de Christophe Pélissier souhaitent se relancer dans cette rencontre amicale face au quatrième de Ligue 2.

Voici le onze de départ aligné par l’AS Saint-Étienne pour ce match de préparation face à Auxerre :

ASSE : Larsonneur – Pedro, Lamba, Nadé, Old – Jaber, Tardieu, El Jamali – Boakye, Stassin, Cardona.

Remplaçants : Maubleu, Eymard, Miladinovic, Moueffek, Gadegbeku, Stojkovic, N’Guessan.

Les Verts commencent parfaitement la rencontre puisque, sur un excellent travail de Nadir El Jamali, qui déborde et centre du pied droit au sol, Irvin Cardona est trouvé au second poteau et ouvre son pied droit pour inscrire le premier but. 1-0 pour les Verts (4ème).

Malheureusement, comme souvent cette saison, les Verts vont être rapidement repris. Sur un ballon sur le côté gauche, Ben Old est pris par le débordement et le centre de l’Auxerrois trouve l’attaquant entre Nade et Chico, qui pousse le ballon. Larsonneur effleure le ballon, mais c’est insuffisant. 1-1. (10ème)

L’ASSE reprend sa marche en avant et, sur un bon une-deux, Cardona est proche de trouver El Jamali face au gardien, mais sa passe est trop longue. La réaction auxerroise intervient sur une perte de balle de Nadé. L’attaquant bourguignon a le luxe de progresser jusqu’au but sans que Chico n’intervienne… sa frappe trouve le poteau.

Sur une perte de balle d’Old, le sort est quasiment le même, mais la frappe de l’attaquant adverse s’envole au-dessus de la cage de Larsonneur. Sur un contre, les Verts réagissent. Cardona est trouvé dans la profondeur et décale Boakye, qui se présente face au gardien. Sa conduite de balle approximative l’empêche d’ajuster correctement, et le gardien gagne son duel.

L'arbitre siffle la fin de cette 1ère mi-temps sur un score de parité : 1-1.