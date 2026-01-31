Ce samedi, l’ASSE reçoit Boulogne-sur-Mer pour le compte de la 21ᵉ journée de Ligue 2. Les Stéphanois doivent bien finir le mois pour repartir de l’avant et rester placés dans la course à la montée. Les Verts n’ont plus reçu l’USBCO depuis août 2009, retour sur cette partie.

Le début de saison 2009-2010 est délicat pour les hommes d’Alain Perrin. Après une défaite 2-0 face à Nice puis 3-1 à Toulouse, l’ASSE reçoit le promu Boulogne-sur-Mer pour la 3ᵉ journée de Ligue 1, dans un Chaudron qui a rapidement manifesté son mécontentement avant le coup d’envoi.

La saison précédente, l’ASSE avait flirté avec la relégation en terminant à la 17ᵉ place, soit juste au-dessus de la zone rouge. L’été 2009 a été tout aussi décevant, avec un mercato peu ambitieux. Avant la réception des Nordistes, Ilan, cadre de cette équipe ligérienne, avait réclamé plus d’ambition de la part de ses dirigeants. Le Brésilien avait déclaré qu’il « ne joue pas pour finir 15ᵉ », s’inquiétant de voir que le club stéphanois s’affaiblissait en vendant des joueurs sans compenser ces départs.

Boulogne punit l’ASSE

Les Stéphanois sont dans le dur en ce début de saison 2009-2010. Face au promu boulonnais, l’heure était au sursaut. En fin de première période, l’ASSE concède l’ouverture du score. Le capitaine de l’USBCO, Grégory Thil, trouve Alexandre Cuvillier, qui trompe Jérémie Janot et place les siens devant.

Saint-Étienne, ne parvenant pas à revenir à hauteur des visiteurs, va bénéficier d’un coup de pouce à la 70ᵉ minute. Guillaume Ducatel voit rouge et laisse ses coéquipiers à dix pour les vingt dernières minutes de la rencontre. Malgré une supériorité numérique, l’ASSE ne trouvera pas le chemin des filets et boucle un troisième revers consécutif en autant de journées.

Réaction musclée du Chaudron

À l’issue de la rencontre, le public stéphanois fait part de son mécontentement. Deux cents personnes envahissent d’ailleurs la pelouse et se rendent devant la tribune Pierre-Faurand en hurlant « direction, démission ». Avant la rencontre, les actionnaires Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, le directeur sportif Damien Comolli et le directeur général Vincent Tong-Cuong avaient déjà été ciblés par les supporters. Des banderoles avaient été déployées dans les travées du Chaudron : « Un quatuor indigne de nos couleurs » était inscrit sur l’une d’entre elles.

Une situation qui n’avait pas fait flancher Roland Romeyer, lequel affirmait ne pas se sentir coupable et faire confiance à Vincent Tong-Cuong et Damien Comolli.