La 14ème journée d'Arkema Première Ligue a lieu ce week-end. L'ASSE affronte le Havre, un concurrent direct pour le maintien. Face à cet adversaire, l'ASSE devait à tout prix gagner ! Résumé de la rencontre.

Pour la seconde fois cette saison, la rencontre ne se disputait pas au Stade Salif Keita. Les Vertes attendaient leur public au Centre Sportif Robert Herbin, plus précisemment au Stade Aimet Jacquet, à partir de 15h.

Résumé du match entre l'ASSE et Le Havre

Les XI Vertes pour recevoir Le Havre 👊 Avec le retour de Chloé Tapia 💚 pic.twitter.com/Uu25A3toW8 — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) January 31, 2026

Les deux équipes savent que la victoire est impérative pour la course au maintien. La première période est rythmée entre les deux équipes, Alice Pinguet, gardienne de l'ASSE s'illustre à la 15e minute. Les stéphanoises se procurent d'autres occasions. Mais, Sofie Hornemann et Laura Hermann ne parviennent pas à conclure. Alexsandra Gajic effectue à son tour un magnifique retour, empêchant l'attaquante du Havre de se retrouver face à Alice Pinguet. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 0-0. Un résultat logique pour le moment.

En seconde mi-temps, tout reste à faire. C'est peu après l'heure de jeu que l'une des deux équipes fait la différence. Malheureusement, ce n'est pas l'ASSE, mais Le Havre. C'est sur corner que les visiteuses vont ouvrir le score, 0-1. En réaction, Sébastien Joseph décide de faire rentrer Kédie Johnson et Kaylan Bradford-Williams. Elles remplacent Chloé Tapia et Alexandria Lamontagne. 5 minutes plus tard, c'est Rachel Corboz qui remplace Laura Hermann, puis Morgane Belkhiter et Nadjma Ali Nadjim qui entrent sur la pelouse. L'ASSE tente le tout pour le tout.

Ces choix s'avèrent payants ! Nadjma Ali Nadjim d'un magnifique but à la 80ème minute de jeu. C'est sur ce score que la rencontre va se terminer, après six minutes de temps additionnel. L'ASSE a tenté d'animer la fin de la partie, sans parvenir à inscrire le second but. Pour connaître le classement à l'issue de cette journée, l'ASSE attend désormais les résultats de Lens et Nantes qui affrontent respectivement Nantes et Fleury.