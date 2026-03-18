Le match nul concédé à Grenoble (0-0) a confirmé une tendance déjà bien installée à l’ASSE : Philippe Montanier s’appuie sur un noyau dur très clairement identifié. Mais à l’approche du sprint final, les statistiques de temps de jeu révèlent aussi des signaux plus subtils… et parfois inquiétants.

Après 27 journées, deux joueurs dominent toujours outrageusement l’effectif : Gautier Larsonneur et Mickaël Nadé. Le gardien stéphanois, malgré son absence ce week-end pour blessure, affiche 2 340 minutes en 26 matchs, tous disputés dans leur intégralité, tandis que le défenseur central suit avec 2 366 minutes en 27 rencontres. Une régularité impressionnante qui symbolise la stabilité défensive retrouvée des Verts. D'un point de vue plus anecdotique, Mickaël Nadé, pourtant critiqué parfois, est devenu ce week-end le joueur le plus capé de la saison en Ligue 2.

ASSE : Un noyau dur toujours aussi marqué

Derrière ce duo, Florian Tardieu (1 989 minutes), Augustine Boakye (1 877) et Zuriko Davitashvili (1 730) confirment leur statut de piliers. Malgré une concurrence accrue et quelques ajustements tactiques, ces joueurs restent au cœur du système de Montanier.

Lucas Stassin (1 619 minutes) et Irvin Cardona (1 520 minutes) complètent ce socle offensif. Le premier continue de s’imposer et retrouve de la confiance, tandis que le second alterne entre titulaire et impact player, sans jamais sortir réellement de la rotation.

Ben Old, symbole du changement de hiérarchie

L’un des enseignements majeurs de cette mise à jour concerne Ben Old. Recruté comme ailier, le Néo-Zélandais s’est progressivement imposé… comme latéral gauche. Avec 1 256 minutes disputées en 23 matchs, il s’est installé dans le onze et a même pris l’ascendant sur Ebenezer Annan (1 184 minutes).

Ce repositionnement, impulsé par Horneland et maintenu par Montanier, est une réussite. Old est aujourd’hui bien plus qu’une solution de dépannage : il est devenu un titulaire crédible.

Une rotation plus réduite que prévu

Derrière ce noyau, la hiérarchie se creuse nettement. Aïmen Moueffek (1 054 minutes) ou encore Igor Miladinovic (1 093) participent régulièrement, mais restent des joueurs de rotation.

Plus bas, certains profils peinent à exister malgré les besoins du sprint final. Dennis Appiah (549 minutes), utilisé comme joueur de complément, ou Joshua Duffus (503), dans un rôle d'impact player, peinent à cumuler des minutes. Leur situation n'est toutefois pas la même, entre un joueur proche de la fin de carrière et un autre en pleine post-formation.

Un effectif réduit pour jouer la montée ?

Au total, une quinzaine de joueurs concentrent l’immense majorité du temps de jeu stéphanois. Une stabilité qui a permis d’enchaîner les résultats… mais qui pourrait aussi devenir un risque.

Entre fatigue, suspensions potentielles et blessures, la gestion de ce groupe restreint sera déterminante dans les dernières semaines. L’ASSE avance avec des certitudes fortes… mais aussi avec une marge de manœuvre de plus en plus fine.

Temps de jeu des joueurs de l’ASSE