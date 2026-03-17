Comme chaque semaine, l'équipe communication de l'ASSE offre des images exclusives de la semaine du match contre GF38. Voici la vidéo youtube de la semaine ci-dessous.

Le match entre Grenoble et l’ASSE débute sur un rythme soutenu avec des occasions rapides. Dès la 4e minute, Benet se procure la première opportunité après un centre venu de la gauche, mais sa reprise du pied gauche est bien captée par le gardien stéphanois Maubleu, titulaire pour cette rencontre. L’ASSE réagit à la 13e minute grâce à Nadé, qui réalise une percée dans l’axe avant de servir Miladinovic.

Ce dernier tente une frappe lointaine du gauche, repoussée par le gardien grenoblois Diop. Grenoble se montre encore dangereux à la 24e minute sur corner : Benet réalise une belle volée au second poteau, mais le ballon est dévié involontairement par Vidal et passe à côté du but. Juste avant la pause, les Verts se créent une bonne occasion lorsque Davitashvili sert Stassin à l’entrée de la surface, dont la frappe passe légèrement au-dessus.

La seconde période reste équilibrée. Dès la 47e minute, Grenoble se montre menaçant, mais Maubleu réalise un arrêt important face à Diaby. Le gardien stéphanois se distingue encore à la 58e minute avec une double parade face à Benet. Malgré quelques tentatives, notamment une frappe lointaine de Cardona en fin de match, l’ASSE ne parvient pas à trouver la faille. La rencontre se termine finalement sur un score nul et vierge (0-0).

Dennis Appiah (ASSE) motive les troupes

Dennis Appiah : "Ce qu'on fait c'est très bien mais on en veut plus. On a faim et pour ça, il faut courir les gars. Ce n'est pas facile le football. Tout ce qu'on fait c'est pas facile mais à la fin il y aura un vrai truc. Courez ensemble, travaillez ensemble et on va gagner ce match. Allez."