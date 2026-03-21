À l’approche de la 28e journée de Ligue 2, l’affiche entre l’AS Saint-Étienne et le FC Annecy s’annonce particulièrement disputée. D’un côté, les Verts veulent rester au contact du leader dans la course à la montée. De l’autre, les Haut-Savoyards jouent encore leurs chances d’accrocher le top 5. Malgré ce contexte, Annecy se prive d'un élément fort du secteur offensif.

Annecy aborde ce déplacement après deux revers consécutifs face à des concurrents directs, Le Mans puis Troyes. Une dynamique qui a freiné les ambitions du club, désormais repoussé à quatre points des places qualificatives. L’entraîneur Laurent Guyot a pointé un manque de personnalité et de justesse dans les moments clés. Face à une équipe stéphanoise solide, il attend une réaction immédiate.

Le défi s’annonce important sur le plan tactique. L’ASSE, deuxième du classement, reste difficile à manœuvrer, notamment à Geoffroy-Guichard. Même si les Verts ont été accrochés à Grenoble, leur série récente témoigne d’une stabilité retrouvée. Leur maîtrise du ballon et leur capacité à imposer un rythme élevé pourraient rapidement mettre Annecy sous pression.

Une absence très étonnante côté Annecy

Dans ce contexte, certains ajustements pourraient s’imposer côté annécien. L’animation offensive devra évoluer pour compenser un manque de solutions dans les zones de vérité. Plusieurs retours dans le groupe offrent des alternatives, mais l’équilibre collectif reste fragile après les dernières sorties.

C’est dans ce cadre que l’information est tombée : Antoine Larose ne sera pas du déplacement. Un choix de son coach. Il ne jouera pas non plus la suivante puisque le joueur sera suspendu. Ainsi, l’un des éléments les plus influents du secteur offensif annécien ne sera pas sur la pelouse pour disputer une rencontre pourtant importantissime. Étonnant Avec 5 buts et 2 passes décisives cette saison, il incarnait une menace constante dans le dernier tiers.

Son absence oblige Annecy à revoir ses repères à quelques heures d’un match à fort enjeu. Elle renforce aussi la nécessité pour d’autres joueurs de prendre le relais, dans un contexte où chaque point peut faire basculer la fin de saison. Face à une ASSE déterminée à ne rien lâcher, ce détail pourrait peser bien plus lourd que prévu.