À quelques heures d’affronter l’ASSE, Alejandro Gomes Rodríguez n’a pas caché l’importance très particulière de ce rendez-vous. Prêté par Lyon à Annecy, le jeune joueur s’apprête à vivre un match à part. Et ses mots en disent long sur l’état d’esprit.

Dès les premières secondes, le ton est donné. « C’est un très bon challenge pour moi car forcément Saint-Étienne c’est un rival de Lyon », lâche-t-il sans détour. Un contexte forcément spécial pour celui qui appartient toujours au club rival. Mais loin de se laisser submerger, il préfère insister sur l’aspect sportif : « Ça va être un très bon match à jouer… le plus important est de prendre les trois points. »

Un match pas comme les autres pour Gomes Rodríguez

Malgré cette rivalité historique, Gomes Rodríguez assure aborder cette rencontre avec recul. « Je le prends comme un autre match », explique-t-il, tout en reconnaissant l’environnement unique de Geoffroy-Guichard. « Je sais que c’est une très belle atmosphère… ça va être un gros match. »

Passé par le stade en tant que joueur lyonnais, il garde en mémoire une ambiance singulière : « C’est un très beau stade… une atmosphère incroyable. » Pourtant, il insiste : « Je ne ressens pas de pression. » Une déclaration convenue à l’approche d’un déplacement toujours bouillant pour les adversaires des Verts.

Gomes Rodríguez : “On m’a dit de ne pas porter du vert”

Impossible d’échapper totalement au contexte. Le joueur raconte même une anecdote révélatrice de son passage à Lyon : « La première chose qu’on m’a dite en arrivant, c’est que tu ne pouvais pas mettre de vert. » D'ailleurs, ses anciens coéquipiers lyonnais suivront ce match de près : « Ils m’ont appelé… ils m’ont dit que beaucoup de supporters de Lyon allaient regarder ce match. »

Avec un message clair : « Ils m’ont dit de faire de mon mieux… en espérant que je puisse marquer. »

Annecy vise un coup face à l’ASSE

Au-delà de l’aspect rivalité Lyon-ASSE, Annecy joue gros dans cette rencontre. Le joueur ne s’en cache pas : « On va tout faire pour essayer de prendre les trois points et se rapprocher du top 5. »

Après un match frustrant récemment, il pointe les axes d’amélioration : « On a bien joué, mais on a manqué de concentration à certains moments. » Un détail qui pourrait coûter cher face à une équipe comme l’ASSE. Il le sait d’ailleurs parfaitement : « Les joueurs sont très bons. »

Une Ligue 2 exigeante… et un joueur en pleine progression

Arrivé cet hiver, Gomes Rodríguez découvre un championnat de Ligue 2 qu’il juge relevé : « C’est un très bon championnat, proche de la Ligue 1, notamment physiquement. » Pour s’adapter, il insiste sur son travail quotidien : « Je suis énormément en salle… j’essaie d’être plus fort, plus puissant. » Avec une priorité claire : répondre aux exigences du haut niveau.

Et même s’il refuse de se fixer des objectifs statistiques, il reste ambitieux : « Ma concentration va uniquement aux objectifs collectifs… atteindre les playoffs, peut-être une 5e ou 4e place. »