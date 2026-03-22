L’ASSE a livré un match référence face à Annecy (4-0) à Geoffroy-Guichard. Une victoire nette qui confirme la dynamique des Verts avant la trêve internationale.

Dans un Chaudron en fusion, l’ASSE n’a pas tremblé. Opposés à une formation d’Annecy réputée pour son impact physique, les hommes de Philippe Montanier ont répondu avec autorité. Résultat : une victoire éclatante (4-0) qui valide les progrès observés ces dernières semaines. Les Verts ont rapidement pris le contrôle du match, affichant une maîtrise technique et collective rare cette saison. Pedro a lancé les siens avant que Cardona, Davitashvili et Stassin ne viennent alourdir le score. Une soirée parfaite, tant sur le plan offensif que défensif.

ASSE Annecy : un match référence assumé

Après la rencontre, Julien Le Cardinal n’a pas caché sa satisfaction. Capitaine intérimaire en l’absence de Gautier Larsonneur, le défenseur a souligné l’importance de cette prestation aboutie. « On continue la série. On avance, c’est le principal », a-t-il confié. L’état d’esprit affiché par le groupe stéphanois a particulièrement marqué.

Face à une équipe d’Annecy solide dans les duels, les Verts ont répondu présent dans l’engagement. « On jouait une équipe très costaud. On a répondu présent et c’est très bien », a-t-il insisté. Un message fort envoyé, preuve que l’ASSE est capable de rivaliser dans l’intensité tout en gardant la maîtrise du jeu.

Une attaque efficace et une défense solide

Autre satisfaction : l’efficacité offensive. Les quatre buts ont été inscrits par quatre joueurs différents. Cardona, Pedro, Davitashvili et Stassin ont chacun trouvé le chemin des filets. Une diversité précieuse qui témoigne d’un collectif en confiance.

« Les attaquants ont tous marqué donc tant mieux. S’ils peuvent faire ça tous les week-ends, ça nous arrange », a glissé Le Cardinal avec le sourire. Mais au-delà de l’attaque, la solidité défensive est également à souligner. Les Verts enchaînent un nouveau clean sheet, preuve d’une organisation retrouvée.

Ce succès permet à l’ASSE de partir sereinement en trêve internationale. « On avait à cœur de faire un gros match pour partir tranquille en petites vacances », a conclu le capitaine du soir. Le message est clair : les Verts montent en puissance et semblent avoir trouvé leur rythme. Reste désormais à confirmer après la pause.