Les supporters de l’ASSE s’attendent à un joli parcage face au FC Annecy. Les Haut-Savoyards annoncent déjà une forte mobilisation pour le déplacement à Geoffroy-Guichard.

Le rendez-vous est fixé au samedi 21 mars à 20h pour la 28e journée de Ligue 2. Un match encore lointain dans le calendrier, mais déjà très attendu par les supporters d'Annecy. Ce duel entre l’ASSE et le FC Annecy laisse le souvenir du match aller lui donnent une saveur particulière.

Actuellement 3e avec 40 points, l’ASSE est pleinement engagée dans la course à la montée en Ligue 1. Les Verts veulent rester sur le podium et continuer à mettre la pression sur leurs concurrents directs. En face, Annecy pointe à la 9e place avec 33 unités. Le club haut-savoyard reste sur une dynamique solide avec cinq matchs sans défaite, dont trois victoires et deux nuls. De quoi nourrir des ambitions dans la course au top 5 et aux play-offs ?

Mais au-delà du classement, un chiffre marque les esprits : 4-0. Lors du match aller au Parc des Sports, l'ASSE avait lourdement chuté. Une claque qui reste dans toutes les mémoires. À Geoffroy-Guichard, l’heure sera clairement à la revanche.

ASSE – Une revanche attendue face à Annecy

Dans le Forez, ce match est déjà coché. Les supporters stéphanois n’ont pas oublié l’humiliation du match aller. Dans un Chaudron qui s’annonce bouillant, les hommes de Philippe Montanier auront à cœur de montrer un tout autre visage.

Chaque rencontre compte dans le sprint final. La lutte pour l’accession en Ligue 1 s’annonce serrée jusqu’au bout. Face à un adversaire en forme, l’ASSE devra répondre présente dans l’intensité et dans l’efficacité.

FC Annecy : une forte mobilisation annoncée

Selon les informations du Dauphiné Libéré, les trois groupes de supporters du FC Annecy s’organisent pour effectuer le court déplacement dans le Forez.

Les Fécé Force 12 partiront du Parc des Sports d’Annecy à 15h30 (40 euros, 30 euros pour les adhérents). Les Raiders ont prévu un départ à 16h30, aux mêmes tarifs. Enfin, les Aigles Rouges prendront également la route à 16h30 pour 35 euros. L’objectif est clair : remplir le parcage visiteurs et soutenir leur équipe dans l’un des déplacements les plus attendus de la saison. Rendez-vous le 21 mars prochain pour cette rencontre entre l'ASSE et Annecy