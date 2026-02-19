Battue il y a deux semaines, par l'OL Lyonnes (4-0), l'ASSE va devoir rebondir ce samedi à 17h, à l'occasion de cette nouvelle journée d'Arkema Première Ligue. Mais, les Vertes vont devoir jouer cette affiche dans un contexte particulier, suite à la mise à pied de Sébastien Joseph. Cette rencontre comptant pour la 16ème journée est très importante pour la course au maintien.

A l'occasion de leur retour à la maison, les joueuses de l'ASSE devront être inspirées. Battues logiquement, lors du Derby, elles ont cependant montré de belles choses depuis le début de l'année 2026. Maintenant, il y a urgence, il faut prendre des points pour s'extirper de la zone de relégation.

Un changement de coach, pour la suite de la saison de l'ASSE

Après la mise à pied de Sébastien Joseph, l'ASSE a nommé Tom Bouvier, comme entraîneur principal de l'AS Saint-Etienne. C'est dans un contexte particulier que les Vertes devront prendre trois points.

Il ne reste plus que sept journées de championnat, soit 21 point potentiels et surtout de nombreuses confrontations directs face aux principaux concurrents, Lens, et Montpellier. L'ASSE ne devra donc, clairement pas se rater.

Mais, avant toute chose, il faudra se frotter à Strasbourg. Avec 22 points, elles sont pour le moment 6ème du championnat et espèrent pouvoir accrocher le top 5, qui serait une très belle récompense.

Strasbourg, une équipe moins en forme ?

Mais, les alsaciennes ont lâché des points à l'occasion des deux dernières journées. D'abord, face à Dijon, une des équipes conccurente pour accrocher le top 5, puis Marseille lors de la 15e journée. Cette équipe lutte pour le maintien, est à fait uen très belle opération en remportant cette rencontre 4-2, à l'extérieur. A l'ASSE de se montrer autant inspirer que l'OM pour prendre les trois points à domicile. Une rencontre qui se déroulera à 17h sur la pelouse du Stade Salif Keita. Les Vertes comptent sur votre soutien pour aller décrcoher ce maintien !