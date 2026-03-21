Tenu en échec le week-end dernier sur la pelouse du voisin grenoblois, les Stéphanois s’apprêtent à recevoir Annecy. Dans un Chaudron amputé du kop Sud, les hommes de Philippe Montanier auront à cœur de bonifier le point du match nul obtenu la semaine dernière. À quelques minutes du coup d’envoi, Laurent Guyot et Max Bernauer se confient.

Face à un adversaire qui avait amorcé un début de crise sous l’ère Horneland lors du match aller, les Verts avaient sombré au Parc des Sports d’Annecy avec une lourde défaite (4-0). Une rencontre marquée notamment par le retour dans le onze de départ de Dylan Batubinsika et d’Yvan Maçon, tous deux partis aujourd’hui, mais aussi par l’exclusion logique d’Igor Miladinovic dès le premier quart d’heure, après une grosse semelle.

Les Verts auront à cœur de se relancer et de suivre le rythme imposé par leurs concurrents directs. Avec la victoire du Mans hier soir, qui recolle aux Verts avec 50 points avant cette rencontre, la pression est bien présente. Le leader troyen, quant à lui, s’est imposé cet après-midi sur sa pelouse face à l’USL Dunkerque (5-1), reléguant provisoirement les Stéphanois à 7 points de la première place.

Au micro de Florian Genton, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, Laurent Guyot coach d'Annecy et Max Bernauer se confient.

Pour Bernauer Saint-Étienne plus fort collectivement

Encore en convalescence, Max Bernauer s’est longuement confié sur la rencontre et sur l’état d’esprit de ses coéquipiers depuis l’arrivée de Philippe Montanier.

« Avec Montanier, on concède moins d’occasions. On essaie de faire des différences avec le ballon. Il a apporté des petits détails qui nous manquaient : on est moins exposés et plus forts collectivement. Et puis il y a du talent individuel, avec de très, très bons joueurs dans cette équipe. La Ligue 2 est un championnat particulier : sur les six derniers matchs, on compte cinq victoires et un nul. On espère aller chercher une sixième victoire ce soir. »

Il s’est également confié sur son cas personnel, ainsi que sur celui de son coéquipier Ben Old, utilisé de manière polyvalente ces dernières semaines.

« Non, ce n’est pas une surprise. Il a toujours eu les qualités, mais il lui fallait un temps d’adaptation. Il a trouvé ses repères. Tout le monde est unanime : c’est un bosseur. Il s’impose à ce poste. C’est toujours le premier en salle, il n’a jamais rien lâché. C’est très bien pour lui et pour l’équipe. J’ai retrouvé l’entraînement complet, même si c’était un peu long. On a envie de retrouver les copains, mais il faut savoir prendre le temps malgré l’impatience. Je suis content d’être là, dans ce stade, et on espère enchaîner. Je vais m’entraîner avec le groupe la semaine prochaine, tout en continuant un peu avec la réserve. Après Nancy, je devrais pouvoir être apte à revenir dans le groupe. »

Faire du FC Annecy ce soir

Laurent Guyot, satisfait du parcours de ses joueurs, s’est confié sur la rencontre et ses enjeux.

« On garde de bons souvenirs à Saint-Étienne. C’est une chance de jouer dans de beaux stades de football comme celui-ci, même si le huis clos est dommage. Il faut rester vigilant, la saison n’est pas terminée, même si notre parcours est exceptionnel. Si on nous avait dit qu’à sept matchs de la fin nous serions quasiment maintenus, on aurait signé tout de suite. Il faudra être très costaud ce soir si on veut exister. Nous allons faire du FC Annecy. Deux défaites, oui, même si c’est plus compliqué en ce moment, mais il faut rester fidèle à nos principes. Contre Troyes, on aurait mérité d’autres décisions qui auraient pu nous permettre de prendre un point. »

Saint-Étienne plus rigoureux pour Guyot

Interrogé par Florian Genton sur son opinion concernant l’AS Saint-Étienne, Laurent Guyot répond avec franchise :