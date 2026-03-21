Ce samedi soir au stade Geoffroy-Guichard, l’ASSE recevait Annecy dans le cadre de la 28e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours engagés dans une lutte serrée pour la montée et la place de leader. Après le match nul concédé à Grenoble (0-0) la semaine dernière, les Stéphanois voulaient relancer leur dynamique devant leur public. À l’issue de la rencontre, remportée par 4 buts à zéro, plusieurs joueurs se sont arrêtés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions et revenir à chaud sur les moments clés du match.

Thibault Delphis (Annecy) : "Ça a été un match compliqué. Je pense qu’on a encaissé trop vite deux buts. Maintenant, on doit se concentrer sur la suite et vite passer à autre chose."

"On a pris beaucoup de vagues, c’était compliqué. On a essayé de corriger ça en deuxième mi-temps en étant plus bas. Maintenant, on a pris un quatrième but en seconde période et on a voulu limiter la casse. C’est compliqué, mais comme je l’ai dit, il faut vite se projeter vers la suite."

Cardona (ASSE) : "Mon but ? Ce n’est pas le plus beau, mais il fait énormément de bien."

Irvin Cardona (ASSE) : "On a fait un très bon match. On avait à cœur de faire mieux qu’au match aller. C’est vrai, on avait pris 4-0 à l’aller. Aujourd’hui, on était à la maison. On fait un très bon match. Une très grosse première mi-temps, je pense. Peut-être qu’on a un peu baissé le rythme en deuxième. Mais on fait un match complet ce soir. On ne prend pas de but et on en met quatre."

"On a changé un petit peu l’organisation. Ça permet d’avoir nos latéraux un peu plus hauts et de pouvoir utiliser davantage la profondeur. Aujourd’hui, ça a très bien marché. Ils nous ont un peu contrés en deuxième mi-temps parce qu’ils ont changé eux aussi leur façon de jouer, leur système. Mais c’était très bien."

"Les Green Angels ? Oui, ils ont affiché un message, et je pense qu’il était clair avant le match. Ils nous attendaient déjà devant le stade avant la rencontre et ils sont encore là. On voit qu’à la 90e minute, ils sont toujours là. Donc un grand merci à eux. On aura besoin d’eux jusqu’à la fin de la saison."

"Mon but ? Ce n’est pas le plus beau, mais il fait énormément de bien."

Stassin (ASSE) : "J’ai été récompensé avec cette sélection"

Lucas Stassin (ASSE) : "La semaine ? Franchement, l’annonce de la sélection, plus ce match, c’est incroyable. Un but en pleine confiance ? Pourtant, j’en rate une avant, sur la barre, que je ne dois pas rater. Donc c’était dur, mais j’ai réussi à vite passer à autre chose. Ensuite, quand je suis lancé, j’ai essayé de passer devant le défenseur pour entrer dans l’axe. Mais après, je m’écarte et là, voilà, ça vient comme ça : je vois le gardien qui sort et je le lobe."

"Irvin Cardona sur ma passe décisive ? Bien sûr que je le vois, et je suis content. En plus, ça faisait des semaines qu’il voulait marquer. Et c’est lui qui m’avait offert le premier but contre Pau. Donc aujourd’hui, je lui donne une passe décisive, il m’en donne une aussi, donc voilà, c’est parfait."

"Ma sélection ? C’est ce qu’a dit Rudi Garcia en conférence de presse hier : ce sont les statistiques et le temps de jeu en club qui déterminent les choix. C’est vrai que depuis la deuxième partie de saison, je suis un peu mieux dans les jambes, et grâce à l’équipe aussi. Tant mieux, j’ai été récompensé avec cette sélection."

Brice Maubleu (ASSE) : "Les supporters ? C’est incroyable. Je crois qu’ils méritent chaque victoire. Il y a une ambiance de fou, en plus avec la manière. Donc j’ai envie de dire : pour eux, il faut que ça continue."

"On a su effacer à Grenoble ce qui ressemblait à une victoire manquée. Je n’ai pas pris de but, donc je suis plutôt content de mon intérim. Si je peux aider l’équipe comme ça, tant mieux. Après, ce soir, j’ai quand même été bien aidé par l’équipe. On a fait un vrai match solide."

"Ah oui, 3-0 à la fin de la première mi-temps. On pouvait même en mettre plus. Pas une frappe cadrée concédée, donc tout était parfait. C’est vrai que tout le monde défendait, tout le monde faisait les efforts, et en plus il y avait le talent. Donc oui, cette solidité est bien présente, avec en plus de l’efficacité aujourd’hui."