Comme chaque semaine, l'ASSE a publié, sur sa chaîne YouTube, le dernier Inside Match Week, après le succès face à Annecy. L'occasion de revivre la semaine qui a précédé l'une des victoires les plus abouties des Verts cette saison.

Saint-Étienne entame la rencontre avec beaucoup d’intensité et impose rapidement son rythme grâce au système en 3-4-3 mis en place par Philippe Montanier. Dès les premières minutes, les Verts se montrent dangereux. Bien servi par Dennis Appiah, Lucas Stassin touche la barre, avant que le piston droit ne se procure lui aussi une occasion dans la continuité de l’action.

La domination stéphanoise finit par payer à la 18e minute. Sur un corner joué à deux, Zuriko Davitashvili adresse un centre parfait sur la tête de Kévin Pedro, qui ouvre le score. Lancés, les Verts enfoncent le clou quelques minutes plus tard : Stassin décale Irvin Cardona, qui conclut sans trembler pour faire le break. L’ASSE déroule ensuite son football et inscrit un troisième but grâce à Stassin, parfaitement servi par Cardona, d’un joli ballon piqué. À la pause, le match est déjà plié (3-0).

En seconde période, Annecy tente de réagir en resserrant son bloc, mais Saint-Étienne garde la maîtrise. À la 62e minute, Davitashvili inscrit le quatrième but d’une reprise de volée après un ballon mal dégagé.

Montanier en profite alors pour faire tourner son effectif. Malgré quelques opportunités supplémentaires, notamment pour Duffus, le score ne bouge plus. L’ASSE s’impose largement (4-0) après une prestation aboutie et convaincante.

Montanier (ASSE) félicite ses troupes

À l'issue de la victoire contre Annecy (4-0), Philippe Montanier s'est exprimé devant son groupe : « Je vous ai dit que les grandes équipes réagissent toujours. Vous êtes une grande équipe et on est très fiers de vous avec le staff. On cherchait un match référence : c’est notre match référence aujourd’hui, et c’est désormais notre référence. On doit garder ces standards-là.

Les internationaux, profitez bien de cette semaine, et pour les autres, on va profiter de cette date FIFA. Bravo les gars, c’était un grand match, collectif, il y avait tout ! Et clean sheet pour Brice encore ! BRAVO. »