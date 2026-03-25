L’ASSE a peut-être trouvé la clé de sa fin de saison. En passant d’un 4-3-3 installé depuis plus d’un an à un 3-4-3 très moderne face à Annecy, Philippe Montanier a ouvert une nouvelle voie. Une évolution tactique qui rappelle fortement le RC Lens… et qui pourrait tout changer.

C’est une petite révolution. Habituée au 4-3-3 sous Eirik Horneland, l’ASSE a totalement changé de système en basculant dans un 3-4-3 face à Annecy. Un choix audacieux… mais parfaitement exécuté.

Face à une équipe connue pour son pressing haut, les Verts ont su exploiter les espaces dans le dos grâce :

à une relance à trois

à des pistons très hauts

à un jeu rapide vers les ailes

Résultat : Annecy a été completement dépassé, notamment dans les couloirs.

Davitashvili et Old à gauche, Appiah et Cardona à droite ont constamment apporté du danger, profitant des espaces laissés par le pressing adverse.

Philippe Montanier assume totalement son choix

Ce changement n’est pas un hasard ni une réaction d’urgence. Philippe Montanier l’a clairement expliqué : « Cela fait deux, trois semaines que je disais aux joueurs qu'on allait devoir essayer un autre système pour avoir plusieurs cordes à notre arc. »

L’idée est simple : rendre l’ASSE imprévisible. « Qu'on puisse jouer en 4-3-3 et maîtriser aussi un 3-4-3, c’est intéressant. »

Autre point clé : l’utilisation des couloirs. « On savait que nos latéraux avaient des qualités offensives. En les rapprochant des attaquants, ils amènent encore plus d’impact. »

Un constat sur le terrain : les pistons ont été déterminants.

ASSE : Une solution parfaite pour réintégrer Lamba

Ce changement de système permet aussi de résoudre un casse-tête défensif. Le retour de Chico Lamba posait question dans une défense déjà performante. Avec une défense à trois :

Julien Le Cardinal indéboulonable garde sa place

Kévin Pedro reste performant dans son couloir

Chico Lamba peut être intégré sans déséquilibrer l’équipe

Résultat : personne n’est sacrifié, la concurrence est saine, les statuts non écornés et la solidité est renforcée. A noter que Lamba comme Le Cardinal ont déjà performé dans une défense à trois. Que ce soit à Brest ou Arouca.

Un effectif parfaitement adapté au 3-4-3

Ce système correspond parfaitement aux qualités de l’effectif stéphanois.

Des ailiers qui aiment rentrer

Davitashvili et Cardona sont des joueurs qui attaquent l’intérieur. Avec le 3-4-3, ils se rapprochent de Lucas Stassin, ils combinent davantage et multiplient les situations dangereuses. L’attaque devient plus compacte et plus imprévisible.

Un double pivot complémentaire à l'ASSE

Montanier s’appuie sur un duo solide :

Augustine Boakye : orientation du jeu, qualité technique

Abdoulaye Kanté : volume, récupération, couverture

Un équilibre parfait entre création et impact physique.

Des pistons ultra offensifs

Le système met en valeur les latéraux : plus hauts, plus libres, plus décisifs.

Ils deviennent de véritables armes offensives capable de dédoubler plus régulièrement avec les ailiers intérieurs.

L'ASSE inspirée par le RC Lens ?

Difficile de ne pas voir la ressemblance. Le 3-4-3 utilisé par l’ASSE rappelle fortement celui du RC Lens, qui performe en Ligue 1 depuis plusieurs saisons.

On retrouve les mêmes principes :

intensité

utilisation des couloirs

attaques en nombre

défense à trois solide

Les positions moyennes observées face à Annecy montrent des similitudes frappantes avec celles de Lens : Un bloc compact, des pistons très hauts et une forte densité offensive. Lens a prouvé que ce système peut être performant et durable au plus haut niveau.

Un tournant pour la fin de saison ?

Ce changement pourrait bien marquer un vrai tournant. L’ASSE gagne en flexibilité. Elle devient moins lisible. Elle exploite mieux ses qualités. Mais la vraie question reste : ce 3-4-3 est-il une solution ponctuelle… ou le futur des Verts ?

Si les joueurs confirment et que l’équilibre est maintenu, Montanier pourrait bien avoir trouvé la formule idéale.

Coup d'essai ou nouvelle identité pour l'ASSE ?

Avec ce changement tactique, l’ASSE a peut-être trouvé plus qu’un simple ajustement tactique : une nouvelle identité. Alors qu'il ne reste plus que six rencontres de Ligue 2 cette saison, ce changement pourrait bien rapprocher les Verts des sommets.

Source : SofaScore