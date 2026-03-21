L’ASSE reçoit le FC Annecy au Stade Geoffroy Guichard, ce samedi soir, à l’occasion de la 28ᵉ journée de Ligue 2. Il y a un peu plus de deux ans, les Verts s’imposaient difficilement face aux hommes de Laurent Guyot. Retour sur ce succès.

Après avoir étrillé l’ESTAC (5-0) et confirmé en s’offrant le SCO d’Angers, cinq jours plus tard (0-3), l’ASSE veut poursuivre sa belle série face à Annecy dans le Chaudron. Avec l’objectif Ligue 1 en ligne de mire, la victoire était impérative face aux Haut-Savoyards.

L’ASSE démarre fort

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio débutent bien la rencontre face au FCA. Dès la dixième minute, Dylan Chambost lance Mathieu Cafaro avec un ballon piqué par-dessus l'arrière-garde adverse. L’ancien rémois se défait de son vis-à-vis avant d’adresser un centre parfait pour Irvin Cardona. Arrivé lancé, l’attaquant prêté par Augsbourg ajuste le portier du FCA et ouver le score pour l’ASSE.

Annecy va rapidement réagir avec un ballon dans la profondeur pour Djoco qui butte sur un Larsonneur vigilant. L'attaquant haut-savoyard se procure une nouvelle opportunité quelques minutes plus tard mais tombe sur un portier stéphanois inspiré.

Le break avant la pause pour les Verts

Saint-Etienne va reprendre les choses en main avec une énorme occasion pour Lamine Fomba. Servi par Cardona, l’ancien nîmois ne parvient pas à ajuster Escales. Cependant, les regrets sont moindres. Une fois l’action terminée, Irvin Cardona est injustement signalé hors-jeu.

A cinq minutes de la mi-temps, Cardona est trouvé sur l’aile droite. L’ancien monégasque parvient alors à délivrer une galette sur la tête d’Ibrahim Sissoko. L’international malien double la mise et permet à l’ASSE de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance.

Une fin de match peu tranquille

Au retour des vestiaires, l’ASSE manque une balle de 3-0. Bien lancé par Cardona, Sissoko voit Escales le priver du doublé. Après cette occasion, Annecy va se procurer des situations pour revenir dans la rencontre. Larsonneur repousse une frappe de Camara en direction d’Yvann Maçon. Se pensant seul, le Guadeloupéen ne voit pas Vincent Pajot arriver. L’ancien milieu des Verts le devance et place une tête qui vient rebondir sur l’équerre. Grosse frayeur pour les Stéphanois.

Annecy continue de pousser et manque plusieurs occasions avant d’obtenir un pénalty à la 85ᵉ minute. Florian Tardieu accroche Larose et offre l’opportunité à Samuel Ntamack de réduire l’écart. Le score en restera là, l’ASSE s’impose 2-1 après une fin de match délicate.