En clôture de la 27e journée de Ligue 2, les Troyens se déplaçaient au Parc des Sports pour affronter Annecy. En course pour les places de barragiste, Annecy ne comptait pas faciliter la tâche aux Troyens dans leur duel à distance avec l’AS Saint-Étienne. Résumé de la rencontre.

Accrochés au Stade des Alpes ce samedi (0-0), les Stéphanois laissaient l’occasion aux Troyens de prendre le large ce lundi lors de leur rencontre face à Annecy. Les Troyens, de nouveau dans une dynamique positive avant cette rencontre, comptaient continuer à imposer leur rythme au classement. En cas de victoire les hommes de Stéphane Dumont avaient l'occasion de mettre les verts à 4 points de la place de leader.

De leur côté, les Annéciens ont connu un coup d’arrêt le week-end dernier (défaite 3-0 au Mans) après une série de sept matchs sans défaite, dont cinq victoires. En course pour les places de barrages, les hommes de Laurent Guyot avaient la ferme intention de relancer leur bonne dynamique afin de continuer à mettre la pression sur le top 5.

L'ESTAC en Ligue 1 ?

Dans un début de match très animé, les Troyens pensaient rapidement ouvrir la marque par l’intermédiaire de Tawfik Bentayeb (actuel meilleur buteur de Ligue 2 avec 13 réalisations). Mais l’attaquant marocain était en position de hors-jeu : l’arbitre de touche l’avait signalé rapidement avant qu’il ne conclue l’action.

Au fil des minutes, c’est finalement Annecy qui a pris le match à son compte et a ouvert le score assez logiquement par l’intermédiaire de S. M. Dion, parfaitement servi par J. Kouadio.

Au retour des vestiaires, les Troyens reprenaient le contrôle du ballon et exerçaient un pressing plus haut et plus conquérant face au bloc annécien, qui reculait progressivement. Les Haut-Savoyards, à la peine sur les premiers et seconds ballons, se faisaient rejoindre au score après plusieurs duels perdus et une magnifique inspiration d’A. Ouzenadji, qui exécutait une reprise de volée à l’entrée de la surface, dans le petit filet.

Sur un festival d’Adeline sur le côté gauche de la surface de réparation d’Escales, à la 84e minute, les Troyens prennent l’avantage au score grâce à Rippart, comme souvent, et renversent une nouvelle fois la rencontre.

La fin de match a également été marquée par une décision arbitrale contestée : le coach des gardiens d’Annecy et Valentin Jacob ont été exclus après avoir vivement protesté à la suite d’un penalty non sifflé par l’arbitre de la rencontre.

Classement de la ligue 2 - J27