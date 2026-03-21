Dans quelques instants, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer son dernier match avant la trêve internationale. Les Verts reçoivent Annecy pour une rencontre de la 28ᵉ journée de Ligue 2. Philippe Montanier a choisi les onze joueurs qui débuteront sur la pelouse du Chaudron ce samedi soir. Voici la compo des Verts.

Une semaine après le match nul et vierge à Grenoble, les hommes de Philippe Montanier espèrent renouer avec le succès ce soir face à Annecy. Dans le Chaudron, qui devra faire sans son Kop Sud, l’ASSE veut s’imposer pour terminer sur une bonne note avant la dernière trêve de la saison.

Julien Le Cardinal est apte pour la rencontre

Pour cette affiche, l’ASSE est toujours privée de Florian Tardieu, Joao Ferreira, Djylian N’Guessan ou encore Mahmoud Jaber, absents depuis plusieurs semaines.

Les Verts devront également composer sans Gautier Larsonneur. Le capitaine stéphanois n'est toujours pas disponible. Blessé face au Red Star il y a deux semaines, l’ancien brestois espère être de retour sur la pelouse de Nancy, après la trêve.

Après avoir retrouvé du temps de jeu le week-end dernier avec la réserve stéphanoise, Chico Lamba espérait retrouver la compétition avec les pros ce week-end. Philippe Montanier l'a convoqué pour la rencontre face à Annecy.

L’ancien coach de Toulouse a également pu récupérer Maxime Bernauer aux séances collectives. Le numéro six de l’ASSE a fait son retour avec le groupe ce jeudi. Cependant, il reste indisponible pour la rencontre de ce samedi. Le club stéphanois ne va pas prendre de risques avec l’ancien du Paris FC, opéré au ménisque début janvier.

Enfin, l’inquiétude autour de Julien Le Cardinal a été levée. Le joueur passé par le RC Lens avait quitté ses partenaires à Grenoble, le week-end dernier. Rassurant sur son état de santé après la rencontre, le défenseur a été préservé en début de semaine. Ce jeudi, il a retrouvé les séances collectives et peut tenir sa place avec l’ASSE face à Annecy.

La composition de l’ASSE