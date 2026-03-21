A la lutte avec l'ASSE, Troyes s'est imposé à Annecy lundi (1-2) et reçoit ce samedi Dunkerque. Stéphane Dumont s'est présenté devant la presse cette fin de semaine. L'occasion d'aborder la futur journée de Ligue 2 et la course à la montée en Ligue 1.

Stéphane Dumont, entraîneur de Troyes : "On récupère Hugo Gambor, on récupère Adrien Monfray. Les blessés de longue durée reviendront normalement au milieu de trêve. On espère les récupérer pour la plupart. Je fais attention parce qu'à chaque fois qu'on a dit qu'on avait récupéré un paquet de monde, il nous arrivait des aléas. On a quand même bien payé de ce côté-là."

Troyes : Une équipe capable de finir fort

Stéphane Dumont, entraîneur de Troyes : "On a cette faculté de pouvoir monter crescendo dans un match, d'avoir cette faculté aussi de finir fort ces derniers temps. C'est vrai que sur nos derniers matchs, on met un peu de temps avant de pouvoir enquiller et être capable de marquer les premiers est quelque chose d'important. Mais on a cette faculté à pouvoir bien finir."

Dumont insiste sur l’identité de jeu

Stéphane Dumont, entraîneur de Troyes : "Pour gagner, il faut qu'on soit nous-mêmes et qu'on soit le plus performant dans le jeu. Ce qui m'intéresse c'est de trouver les arguments avec mon équipe d'être le plus performant possible. Je pense que le pragmatisme ne vient pas que d'aujourd'hui, il vient depuis la première journée du championnat. Je suis persuadé que pour gagner les matchs, il faut jouer notre jeu. Je pense qu'on est un peu pollué ces derniers temps par les résultats."

La montée en Ligue 1 non abordé à l'ESTAC

Stéphane Dumont, entraîneur de Troyes : "La montée en Ligue 1 ? Ce n'est pas tabou, c'est juste qu'on n'en parle pas. Les autres en parlent pour nous, la preuve. On le voit bien, on le ressent. On est sur le match qui vient. On n'a pas le temps de gamberger. Les semaines sont assez denses pour nous. Et le seul match qui compte, c'est le match de Dunkerque. On ne doit pas s'occuper des autres, commencer à regarder les résultats. On n'est pas là-dedans. On n'a jamais été là-dedans. On ne le sera jamais. Jusqu'au bout. On fait notre petit bonhomme de chemin. Et pour l'instant, ça nous va très bien."

Source : Conférence de Presse ESTAC Troyes