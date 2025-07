Dans un match dominé de bout en bout par le Paris FC, l’ASSE a montré de profondes lacunes à deux semaines de la reprise. Une défaite 3-0 lourde de sens, qui révèle des axes de fragilité préoccupants.

L’ASSE a sombré ce vendredi soir à Thonon Les Bains. En première période, le Paris FC n’a fait qu’une bouchée des Verts en inscrivant 3 buts. En seconde, la rencontre a été bien gérée par les franciliens, qui avaient fait le travail en première.

Une seconde défaite de suite pour les Verts

L’AS Saint-Étienne a vécu une première période cauchemardesque lors de son match amical contre le Paris FC. Pourtant, tout n’avait pas mal commencé avec une belle occasion dès la 3e minute : Ben Old, servi par Moueffek, tente sa chance, mais sa frappe passe de peu à côté. La réponse parisienne ne tarde pas. À la 7e minute, après une faute litigieuse de Traoré, Kebbal délivre une passe décisive à Marchetti, qui ouvre le score.

Les Parisiens enfoncent le clou peu après : Kebbal, intenable, inscrit un superbe but en pleine lucarne (25e). Saint-Étienne tente de réagir par Old, dont la reprise heurte violemment la barre. Mais Marchetti scelle la première période avec un troisième but, après un exploit individuel (27e). À la pause, les Verts sont logiquement menés 3-0.

En seconde période, les Stéphanois effectuent plusieurs changements. Duffus, entré en jeu, se distingue par sa récupération haute et une belle action offensive, stoppée in extremis. Le rythme baisse, les débats s’équilibrent, mais les Verts ne parviennent pas à revenir au score. Malgré quelques tentatives et un léger mieux, l’ASSE s’incline logiquement. Ce match met en lumière les lacunes à corriger avant la reprise du championnat.

Des cadres déjà sollicités 90 minutes

Premier constat marquant de cette rencontre face au Paris FC : cinq joueurs stéphanois ont disputé l’intégralité des 90 minutes. Gautier Larsonneur, Chico Lamba, Maxime Bernauer, Florian Tardieu et Irvin Cardona ont été alignés d’entrée et n’ont pas quitté la pelouse.

Eirik Horneland avait prévenu. Il souhaitait faire monter en régime certains joueurs durant cette fin de préparation. Les 5 joueurs seront certainement alignés d’entrée à Laval, le 9 août pour le lancement du championnat.

L’ASSE sans tranchant offensif

Le score final (3-0) est sévère, mais la copie offensive rendue par les Verts l’est encore plus. Si Ben Old a failli ouvrir le score dès la 3e minute, les occasions franches se sont ensuite raréfiées. La meilleure opportunité reste cette frappe sur la barre du néo-zélandais, juste avant le 3ème but des parisiens.

En dehors de ça, l’ASSE n’a jamais semblé en mesure de faire douter un Paris FC bien en place. Cardona, souvent isolé, n’a pas pesé. Boakye est resté trop discret. Même les entrées de Duffus ou Miladinovic, n’ont pas suffi à inverser la tendance. L’animation offensive, malgré une possession parfois stérile, a cruellement manqué de créativité et de percussion.

Des absences lourdes pour Horneland

Autre élément d’inquiétude : l’absence de trois joueurs clés de la saison passée. Davitashvili, censé être l’un des fers de lance offensifs, n’a pas joué. Lucas Stassin, est également encore aux abonnés absents, pose question. Le belge est maintenant en réathlétisation depuis plusieurs semaines. Le meilleur buteur stéphanois en 2024-2025 ne souhaite pas jouer en Ligue 2, tout comme Ekwah, dont le dossier semble lui aussi dans l’impasse.

Ces absences prolongées ajoutent une part d’incertitude dans une préparation déjà morose. Elles privent surtout le coach de solutions crédibles dans toutes les lignes, compliquant la montée en puissance du collectif.

Aucune adaptation tactique pour l’ASSE

Enfin, l’un des enseignements les plus frappants de ce ASSE Paris FC, c’est l’incapacité de l’équipe à s’ajuster tactiquement. Le Paris FC a multiplié les renversements de jeu en exploitant systématiquement les couloirs, mettant à mal la défense verte à chaque changement de côté.

Lassana Traoré a été ciblé et trop souvent depassé par Kebbal. Dennis Appiah s’est lui aussi avéré en difficulté durant la rencontre. Pourtant, aucune adaptation notable n’a été observée en cours de match. Horneland a maintenu un schéma qui n’a jamais permis de contenir l’adversaire ni de proposer une alternative crédible dans la relance. À l’approche du championnat, ce manque de réactivité interpelle…