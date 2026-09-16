Coup d'arrêt pour les Verts. Battu sur la pelouse de Dunkerque (2-1), l'ASSE a concédé sa première défaite de la saison. Au-delà du résultat, la prestation stéphanoise pose une vraie question tactique. Après six journées, le schéma de Ian Cathro a-t-il perdu son effet de surprise ? Analyse dans le dernier Sainte Night Club.

Le constat est venu directement du banc adverse. En conférence de presse d'après-match, le coach nordiste Albert Sanchez a ouvertement expliqué avoir décodé le jeu stéphanois : « Le plan c'était de jouer avec le ballon, avec de la personnalité [...] On avait également travaillé sur le fait qu'ils pressaient beaucoup, sur adapter les positions de certains joueurs, sur l'utilisation de la profondeur. »

Un manque d'idées et de liant au milieu du côté de l'ASSE ?

Sur le plateau du Sainté Night Club, les chroniqueurs ont souligné ces difficultés à se réinventer lorsque l'adversaire bloque les premières sorties de balle. Gabriel pointe du doigt une animation devenue trop scolaire :

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« J'ai senti une certaine nonchalance, ou un manque d'idées surtout, par rapport aux derniers matchs [...] Dunkerque a mis son plan en place et a très bien analysé les forces de l'ASSE. Dans un mauvais jour, l'équipe est beaucoup plus prévisible. »

L'absence de Jakob Breum au coup d'envoi a particulièrement pesé dans la fluidité du jeu de l'ASSE. Sans lui pour faire le lien entre la charnière et le duo d'attaque, le 4-2-2-2 de Ian Cathro a manqué de tranchant et de liant : « C'est vraiment lui qui fait le lien entre le secteur défensif et offensif... On manque d'idées à la construction », insiste Gabriel.

Un constat partagé par Alexandre. « On a peut-être la sensation dans cette équipe que le talent va finir par déclencher la petite étincelle qui va nous faire passer devant. Sauf que là, le talent n'a pas suffi. »

Un 11 de départ trop figé ?

L'autre débat concerne la gestion de l'effectif de l'ASSE. Depuis le début du championnat, le technicien stéphanois reconduit quasi systématiquement la même équipe alignée au coup d'envoi. Une continuité qui pose question quant à la concurrence et au manque de fraîcheur.

Alexandre appelle à anticiper la réaction des entraîneurs adverses :

« Attention, Saint-Étienne devient prévisible, analysée, et donc Cathro doit absolument anticiper que les adversaires aujourd'hui regardent aussi à la télé les matchs de l'ASSE. » De son côté Gabriel, trouve que cette équipe de l'ASSE a été mise en difficulté face à Dunkerque.

« C'est sûr que si jamais ça vient se répéter des matchs où on trouve pas de solution comme ça, il faudra se réinventer, mais de là à dire que parce qu'on a perdu un match, après cinq victoires, on en devient prévisible, je pense que c'est aller un peu vite en besogne. »