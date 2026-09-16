Thierno Ballo figure dans la liste élargie de l’Autriche pour la prochaine Ligue des Nations. Le joueur de l’AS Saint-Étienne n’a toutefois pas été retenu dans le groupe principal de Ralf Rangnick. Il reste réserviste et pourrait être appelé en cas de blessure.

L’Autriche va entamer une nouvelle fenêtre internationale avec quatre rencontres au programme dans le cadre de la phase de groupes B3 de la Ligue des Nations de l’UEFA. Pour cette échéance, le sélectionneur Ralf Rangnick a dévoilé son groupe.

Une liste dans laquelle Thierno Ballo apparaît. Le milieu offensif de l’AS Saint-Étienne n’a cependant pas été retenu parmi les joueurs directement convoqués. Il figure dans la liste des réservistes de la sélection autrichienne.

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Thierno Ballo reste aux portes de la sélection autrichienne

Thierno Ballo devra donc patienter avant de retrouver officiellement la sélection autrichienne. Le joueur de l’ASSE reste néanmoins dans les plans de Ralf Rangnick puisqu’il fait partie des réservistes.

Son nom apparaît aux côtés de plusieurs joueurs susceptibles de rejoindre le groupe en cas de besoin. Une blessure dans le secteur offensif pourrait notamment rebattre les cartes et permettre au Stéphanois de recevoir une convocation.

Ballo compte déjà une sélection avec l’Autriche, sans avoir inscrit de but. Sa présence dans cette liste élargie confirme donc qu’il demeure suivi par le staff de la sélection.

Pour l’ASSE, cette situation permet aussi de voir l’un de ses joueurs rester dans le radar international. Une éventuelle convocation constituerait une nouvelle étape dans la carrière du Stéphanois.

L’Autriche va jouer quatre matchs

La sélection autrichienne aura un programme particulièrement chargé durant cette fenêtre internationale. Elle débutera par deux rencontres à domicile.

L’Autriche affrontera d’abord Israël le jeudi 24 septembre à 20 h 45, à la Raiffeisen Arena de Linz. Trois jours plus tard, le dimanche 27 septembre à 18 heures, elle recevra le Kosovo au stade Ernst-Happel.

Les deux autres rendez-vous se joueront à l’extérieur. Les Autrichiens se déplaceront d’abord à Dublin pour affronter l’Irlande, le jeudi 1er octobre à 20 h 45, à l’Aviva Stadium. Ils retrouveront ensuite le Kosovo à Pristina, le dimanche 4 octobre à 18 heures, au Stadiumi Fadil Vokrri.

Toutes ces rencontres seront retransmises en direct sur ORF 1.

Pour Thierno Ballo, l’objectif sera donc de rester prêt. Le Stéphanois n’a pas obtenu sa place dans le groupe principal cette fois-ci, mais il reste à portée de sélection. La moindre blessure pourrait lui ouvrir les portes du rassemblement autrichien.

UMA NOVA ÁUSTRIA COMEÇA A APARECER! Sem Sabitzer, que pediu uma pausa da seleção, Rangnick abre espaço para a renovação. Paul Wanner, 20, escolheu a Áustria após defender a Alemanha na base; Chukwuemeka trocou a Inglaterra e marcou logo na estreia. Dois nomes para guardar. pic.twitter.com/AEr4HsckAH — Convocações de seleções (@ConvocacaoS) September 14, 2026