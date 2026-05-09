L’ASSE joue sa montée en Ligue 1 ce samedi face à Amiens. Un match décisif face à une équipe picarde très diminuée et déjà reléguée, avec de nombreuses absences.

La pression sera maximale à Geoffroy-Guichard ce samedi soir. L’AS Saint-Étienne n’a plus le choix : il faudra s’imposer pour espérer retrouver la Ligue 1. Face aux Verts, Amiens se présente sans enjeu sportif majeur. Déjà relégués en National, les Picards abordent cette dernière journée avec un groupe amoindri et profondément remanié.

Le coach amiénois devra composer sans pas moins de dix joueurs. Entre blessures et choix sportifs, l’effectif est largement diminué. Du côté des absents, on retrouve notamment Appiah, Roussillon, Mlakar, Koré et Sané, tous en soins. À cela s’ajoutent des choix forts avec les mises à l’écart d’Alvero, Lutin, Nduquidi, Averlant et Talbot. Une situation qui pourrait peser lourd face à une équipe stéphanoise en mission.

Un groupe amiénois remanié

Malgré ces absences, Amiens pourra s’appuyer sur quelques visages bien connus du Forez. Trois anciens stéphanois seront présents dans le groupe : Paul Bernardoni, Thomas Monconduit et Victor Lobry. Ce dernier effectue notamment son retour après une blessure au genou, une donnée à surveiller.

Le reste du groupe s’annonce jeune et inexpérimenté pour certains éléments. Une opportunité pour les Verts de prendre le dessus rapidement dans la rencontre. Mais attention à ne pas tomber dans l’excès de confiance. Une équipe reléguée joue souvent libérée, sans pression.

L’ASSE n’a pas le droit à l’erreur

Pour les hommes de Philippe Montanier, le message est clair. La victoire est obligatoire. Pas de calcul, pas d’attente. Les Verts devront imposer leur rythme dès les premières minutes. L’enjeu dépasse largement ce match : c’est toute une saison qui se joue en 90 minutes.

Portée par son public, l’ASSE devra faire preuve de sérieux et d’efficacité. Face à un adversaire diminué, tout autre résultat qu’une victoire serait vécu comme une immense désillusion.