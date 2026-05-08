Ce samedi, pour le compte de la dernière journée de Ligue 2, l’ASSE reçoit l’Amiens SC, lanterne rouge officiellement reléguée. Une rencontre loin d’être gagnée d’avance face à une équipe qui n’a plus rien à jouer. Retour sur plusieurs exemples qui invitent à la prudence.

Saint-Étienne doit impérativement s’imposer, si possible avec deux buts d’écart, tout en espérant un faux pas de Le Mans en déplacement à Bastia. Les Corses luttent encore pour accrocher les barrages et éviter une descente en National.

Dans l’inconscient collectif, recevoir une équipe officiellement condamnée laisse souvent imaginer un match facile. Une rencontre “gagnée d’avance”, face à un adversaire démobilisé et probablement pressé de voir la saison se terminer.

Mais dans les faits, le scénario est bien souvent loin d’être écrit à l’avance. Et Saint-Étienne en sait quelque chose.

Après analyse des dernières journées de Ligue 1 et Ligue 2 sur les dix dernières saisons, un constat s’impose. Les surprises sont fréquentes, et les équipes déjà condamnées sont régulièrement capables de jouer les trouble-fêtes. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène.

D’abord, certains entraîneurs profitent de ces rencontres sans enjeu pour lancer de jeunes joueurs ou effectuer une large revue d’effectif en vue de la saison suivante. Des joueurs en quête de temps de jeu cherchent alors à se montrer afin de gagner leur place pour l’exercice à venir ou de participer à une éventuelle opération remontée.

D’autres, plus expérimentés, peuvent également saisir cette dernière exposition médiatique pour attirer l’attention d’autres clubs et éviter d’évoluer à l’étage inférieur la saison suivante.

Des équipes reléguées… mais loin d’être résignées

Ligue 1 :

Lors de la saison 2022-2023, l’AC Ajaccio, 18e avec seulement 26 points et déjà condamné, avait surpris l’Olympique de Marseille en s’imposant 1-0. Des Marseillais alors 3es, qui ne pouvaient plus rattraper Lens devant eux ni être rejoints derrière.

L’OM avait déjà connu ce type de désillusion en 2015-2016, accroché 1-1 par l’ESTAC, bon dernier avec seulement 18 points et relégué depuis plusieurs semaines. Une saison catastrophique pour Marseille, finalement 13e du championnat.

Dans une moindre mesure, lors de l’ultime journée de la saison 2021-2022, les Girondins de Bordeaux, 20es après une saison cauchemardesque, s’étaient imposés 4-2 à Brest. Officiellement condamnés ou presque, les Bordelais conservaient encore un mince espoir mathématique d’accrocher les barrages malgré une différence de buts abyssale (-39).

En 2015 également, le RC Lens, alors 20e de Ligue 1 avec 13 points de retard sur le premier non-relégable, avait soigné sa sortie en battant le FC Nantes 1-0 à Bollaert.

Ligue 2 :

La Ligue 2 n’échappe évidemment pas à cette tendance.

En 2022-2023, le Nîmes Olympique, 19e et à sept points des barrages, s’était imposé 3-1 face au FC Sochaux-Montbéliard. Des Sochaliens déjà en vacances, qui avaient totalement manqué leur rendez-vous.

Autre exemple marquant : en 2017-2018, le Tours FC, dernier de Ligue 2 et relégué depuis plusieurs semaines, avait sèchement battu Lorient 3-0. Les Merlus espéraient encore accrocher les play-offs mais termineront finalement 7es, à trois points de la 5e place malgré une différence de buts favorable.

Un scénario que Saint-Étienne connaît … un peu trop bien

Perdre face à une équipe condamnée lors des dernières journées, Saint-Étienne sait malheureusement ce que cela représente.

Lors de la saison 2023-2024, dans la course à la remontée, les Verts s’étaient inclinés 2-1 face à Quevilly-Rouen Métropole, pourtant 18e avec six points de retard sur le premier non-relégable au coup d’envoi de l’ultime journée.

En 2020-2021, alors en quête d’une place plus confortable au classement, l’AS Saint-Étienne s’était incliné 1-0 à Geoffroy-Guichard face au Dijon FCO. Une équipe dijonnaise pourtant 20e avec seulement 21 points, et déjà reléguée avec 20 unités de retard sur le premier non-relégable.

En 2017, pour le dernier match de Christophe Galtier sur le banc stéphanois, les Verts s’étaient également inclinés 3-1 à Marcel-Picot face à l’AS Nancy Lorraine, alors 20e de Ligue 1 avec cinq points de retard sur le premier non-relégable. Saint-Étienne terminera cette saison à une décevante 8e place, l’un des pires classements de l’ère Galtier après plusieurs campagnes européennes.

Autant de précédents qui rappellent qu’une équipe condamnée reste souvent dangereuse, surtout lorsque son adversaire pense le plus dur déjà accompli.

Une contre-performance samedi face à Amiens condamnerait les Stéphanois à passer par les play-offs, avec en prime la menace du Red Star FC et du Rodez AF, capables de faire glisser les Verts jusqu’à la 5e place.

Sources : Peuple-Vert.fr, L’Équipe, Foot Mercato