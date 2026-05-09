À la veille du match le plus important de leur saison, Réginald Ray a fait face à la presse. Le coach du Sporting Club de Bastia a livré un discours de guerrier : groupe au complet, respect du Mans, zéro calcul. Une conférence de presse qui dit tout sur l'état d'esprit bastiais avant la dernière journée.

Bastia-Le Mans : le groupe au complet pour la première fois depuis longtemps

Réginald Ray a commencé par égrener les noms. Olmeta, Contona, Harris, Zahoué, Guevara, Jeannet, Tom, Belangiu, Eckmeyer, Ducrot, Willi, Ménadier, Anka, Akweson, Bonnert, Vincent, Sébastien, Merghem. Un groupe fourni, enfin au complet, pour le match de la vie. Le coach ne cache pas sa satisfaction.

«Il n'y a pas de choix fort, il y a des choix. Et j'espère pouvoir en faire le plus souvent possible. Effectivement, quand votre effectif est moins fourni, ça limite les choix. Et en l'occurrence, ça amène de l'émulation.»

Cette richesse de groupe, elle est arrivée tardivement dans la saison. Mais Ray refuse de s'en plaindre. «Ça arrive tardivement, mais il vaut mieux tard que jamais. Ça montre aussi que depuis quelques temps, on travaille bien.» Et d'insister sur ce que cela génère collectivement : «L'objectif de la performance globale, c'est d'avoir tout le monde sur le terrain tout le temps. Et puis que moi, je suis obligé de faire des choix et que ça crée une émulation aussi au niveau des joueurs pour les faire aller chercher les places de titulaire ou dans le groupe. C'est toujours une bonne nouvelle, forcément, pour tout entraîneur.»

Bastia-Le Mans : le jeu avant l'enjeu

La philosophie de Réginald Ray en conférence de presse, c'est de ne jamais laisser l'enjeu prendre le dessus sur le contenu. À la veille du match qui peut tout changer, il reste fidèle à cette ligne. «Sincèrement, rien de spécial par rapport à l'enjeu. Normalement, sur cet aspect-là, il n'y a même pas besoin de parler.»

Il pousse plus loin la réflexion. «L'idée, mais toujours, mais encore plus quand il y a un enjeu fort, c'est de se concentrer sur l'essentiel et toujours le jeu avant l'enjeu. Les joueurs sont au courant, ou s'ils ne sont pas au courant, c'est qu'ils sont amnésiques et là, c'est de plus en plus inquiétant. L'environnement leur rappelle tous les jours. Il n'y a pas besoin d'en rajouter.»

Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de motiver ses joueurs sur l'enjeu. C'est de les préparer techniquement et tactiquement. «Par contre, sur ce qui va nous permettre de battre le Mans, là, bien évidemment, il faut rabâcher.»

Bastia-Le Mans : un respect sincère pour un adversaire de grande qualité

Ray ne joue pas la carte de la minimisation. Le Mans réalise une saison extraordinaire et le coach bastiais le dit clairement. «C'est un retour, bien sûr, de Guingamp et puis de ce qu'est Le Mans, avec ses forces et puis aussi ses faiblesses, même s'il n'y en a pas beaucoup.»

Il imagine même l'état d'esprit de l'adversaire après avoir manqué la montée la semaine dernière. «Je pense qu'il y a beaucoup de frustration du fait de ne pas être monté la semaine dernière chez eux. J'imagine qu'ils espéraient venir ici un peu plus tranquille.» Un Mans frustré, une Bastia en feu : l'alchimie d'une soirée explosive est réunie.

Et sur la qualité intrinsèque de l'adversaire, Ray ne se voile pas la face. «Le Mans est une très belle équipe. C'est un ensemble de choses. Il faudra l'aborder la meilleure des manières et être constant tout au long du match par rapport à ce qui est le Mans et par rapport à l'intensité à laquelle on devra répondre.»

Bastia-Le Mans : l'épée de Damoclès et la conviction intacte

Bastia est 17e. Le maintien n'est pas acquis. Ray le sait, le dit, et n'en fait pas un drame. «En tout cas, depuis que j'ai repris l'équipe avec autant de retard et dans cette situation, on sait qu'à moins de faire une grosse série qu'on n'a pas faite et se mettre un peu dans les eaux calmes, on sait que chaque match est joué avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.»

Mais la conviction est là, intacte depuis le début. «Même si moi, je suis toujours dans la conviction qu'on va le faire, comme depuis le début.» Et il rappelle la trajectoire récente qui justifie cet optimisme. «En gagnant à Guingamp, on s'est offert cette possibilité. Cette possibilité d'être encore dans la course, malgré tout. Mais il faudra faire un gros, gros match demain contre Le Mans.»

Bastia-Le Mans : la jeunesse comme atout surprise

L'une des pistes offensives de Ray pour demain passe par la jeunesse. Il cite Azarey, évoque des jeunes joueurs capables d'apporter quelque chose de différent. «Pour ce match, il faut trouver des moyens d'y croire. Ça va passer également par cette jeunesse qui doit un peu se souffler du sport.»

Il précise sa pensée sur ce que représente un jeune joueur dans un groupe en tension. «Quand ce genre de joueur rentre dans un groupe, il rentre avec son insouciance, sa fraîcheur et sa qualité aussi. Mais c'est un ensemble de choses.» Et de balayer l'idée qu'un jeune ne peut pas être prêt dans un contexte aussi fort. «Il y a des gamins qui sont prêts à 18 ans. À partir du moment où on sent qu'il est prêt à jouer, il est sur le terrain.»

Bastia-Le Mans : un ancien entraîneur du Mans sans état d'âme

La question était inévitable. Réginald Ray a entraîné Le Mans par le passé. Un journaliste local lui a posé la question. Sa réponse est tranchante, sans équivoque. «Moi, je suis entraîneur du Sporting, je suis un compétiteur. Comme mon staff et mes joueurs, dans la compète, je n'ai pas d'amis. Je n'ai même pas de famille, pour vous dire. Il n'y a pas d'équivoque.»

Il reconnaît avoir de la sympathie pour des gens en face. Mais le curseur est posé. «À partir du moment où on est sur la compète, on a envie de gagner. En tout cas, moi, j'ai envie de gagner. Ce sera le cas en face aussi. Ces aspects-là, s'il y a un moment donné il y a de l'affect, en tout cas, dans mon esprit, il n'y en a pas du tout.»

Bastia-Le Mans : le résultat de Saint-Étienne, une curiosité et rien de plus

Ray a été interrogé sur sa façon d'aborder la double actualité de demain soir. Le match à Geoffroy-Guichard et le sien en simultané. Sa réponse est celle d'un homme qui sait exactement où mettre son énergie. «Le combat, c'est Le Mans et c'est gagner ce match, tout simplement. Après, on verra ce qui se fait du côté de la Mayenne.»

Il concède que quelqu'un sur le banc aura peut-être un oeil sur le score stéphanois. «Je pense qu'en fonction du score à l'aval, on aura des tendances. J'insiste sur le fait qu'il y aura peut-être quelqu'un sur le banc aussi qui aura la curiosité de regarder.» Mais le message de fond est clair : Bastia ne jouera pas en fonction de ce qui se passe ailleurs.

Bastia-Le Mans : un volcan pour les supporters

La dernière image de Ray en conférence de presse est pour le public bastiais. Un appel, une invitation, une conviction partagée. «Que le stade soit un volcan, qu'on fasse en sorte que ça devienne un volcan et que le public joue son rôle de douzième homme, comme il le fait régulièrement. Mais c'est à nous de mettre les ingrédients aussi sur le terrain pour que ce soit le cas.»

Demain soir à Furiani, Bastia devra gagner pour garder ses chances de maintien. Le Mans devra résister pour valider sa montée en Ligue 1. Entre les deux, une nuit de football qui s'annonce mémorable.