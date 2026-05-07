À l’approche du match ASSE – Amiens, l’incertitude règne autour de l’effectif stéphanois. Entre blessures, joueurs diminués et enjeu crucial, le débat est lancé : faut-il tout risquer pour la montée ?

À quelques heures de la dernière journée de Ligue 2, l’ASSE avance sur un fil. Le rendez-vous face à Amiens ce samedi à 20h pourrait tout changer. Une victoire, combinée à des résultats favorables, peut envoyer les Verts en Ligue 1. Mais dans les coulisses, le casse-tête est réel pour Philippe Montanier. Plusieurs joueurs sont incertains, diminués physiquement. Et dans ce contexte, chaque décision peut peser lourd.

Dans l’émission d’avant-match de Peuple Vert, Sylvain a parfaitement résumé le dilemme. En temps normal, les joueurs incertains ne prennent aucun risque. La logique médicale prime. Mais là, le contexte change tout. L’ASSE joue peut-être sa montée directe. Alors faut-il faire abstraction des risques et “lâcher les chevaux” ?

ASSE – Amiens : un choix stratégique majeur

La situation est loin d’être simple. D’un côté, aligner des joueurs diminués expose à une rechute. De l’autre, se priver de cadres peut coûter une montée. Sylvain insiste sur cette réalité : certains joueurs ne sont pas à 100%, et leur utilisation relève presque du pari.

Le staff doit donc trancher entre deux stratégies. La première consiste à jouer la sécurité. Laisser les joueurs récupérer, préserver le groupe et viser les playoffs dans de meilleures conditions physiques. La seconde, plus audacieuse, consiste à tout miser sur ce match face à Amiens.

Car l’ASSE n’est pas maître de son destin. Elle dépend aussi des autres résultats. Ce qui renforce encore la complexité de la décision. Faut-il prendre un risque immédiat pour éviter un parcours long et incertain ?

Le spectre des barrages dans toutes les têtes

Romain, lui, n’hésite pas. Pour lui, la réponse est claire : il faut tenter le tout pour le tout. Son argument est simple. Les barrages sont un terrain miné pour Saint-Étienne. Le club connaît trop bien ce scénario.

Un enchaînement de matchs couperets, une pression maximale, et surtout une double confrontation potentielle face à Auxerre. Une équipe jugée plus solide que Metz il y a deux ans. Autant dire que les chances de montée seraient alors plus faibles.

Dans ce contexte, faire “all in” contre Amiens apparaît comme une évidence pour certains. Mieux vaut saisir cette opportunité immédiate que de s’engager dans une bataille longue et incertaine.

La décision finale reviendra à Philippe Montanier et son staff. Mais une chose est sûre : ce samedi, l’ASSE joue bien plus qu’un simple match. Elle joue sa saison… et son retour en Ligue 1.