L’ASSE s’apprête à vivre une soirée exceptionnelle à Geoffroy-Guichard pour son dernier match de la saison. Déjà à guichets fermés, ASSE – Amiens promet une ambiance unique avec l’ouverture du parcage visiteurs aux supporters stéphanois.

Le rendez-vous est pris. Ce samedi, le Chaudron affichera complet pour la dernière sortie de la saison à domicile. Les supporters de l’ASSE ont répondu présent bien avant l’heure. Les billets se sont arrachés en quelques jours seulement. Une preuve de plus de l’engouement intact autour du club stéphanois malgré l'incertitude de la montée en ligue 1.

Face à cette demande massive, le club n’a pas tardé à réagir. Une décision forte a été prise pour permettre à un maximum de fans d’assister à cette rencontre capitale. Et elle pourrait bien changer la physionomie de l’ambiance dans le stade.

ASSE – Amiens : 1900 places en plus pour les Verts

C’est désormais officiel. Avec l’accord de l’Amiens SC et de la LFP, l’ASSE va ouvrir le parcage visiteurs… à ses propres supporters.

Une décision rare, mais parfaitement adaptée au contexte. Le parcage visiteurs, habituellement réservé aux fans adverses, sera donc entièrement vert ce samedi. Résultat : 1900 places supplémentaires mises en vente pour les supporters stéphanois.

Une opportunité en or pour ceux qui n’avaient pas réussi à obtenir leur billet lors de la première vague. Mais aussi un signal fort envoyé par le club. L’objectif est clair : pousser l’équipe dans une atmosphère électrique pour ce dernier rendez-vous à Geoffroy-Guichard.

Une affluence record attendue au Chaudron

Avec cette ouverture exceptionnelle, tous les voyants sont au vert pour battre un record d’affluence cette saison. Geoffroy-Guichard s’annonce plein à craquer. Et surtout, entièrement acquis à la cause des Verts.

Dans un contexte sportif souvent sous tension, ce soutien populaire pourrait peser lourd. Les joueurs de Philippe Montanier le savent. Ils pourront compter sur un public en fusion pour les porter.

Tout est donc réuni pour une fin de saison en apothéose à domicile avec une montée en ligue 1 ? Une chose est sûre : le Chaudron sera incandescent.