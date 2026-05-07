À l’approche du match décisif ASSE – Amiens, les supporters stéphanois sont appelés au calme dans un contexte explosif autour des groupes ultras. Entre enjeu sportif et menace de dissolution, Geoffroy-Guichard s’apprête à vivre une soirée sous haute tension.

Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne joue bien plus qu’un simple match face à Amiens. À 20 heures, dans un stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés (avec le parcage visiteurs plein), les Verts ont rendez-vous avec leur destin. La montée en Ligue 1 est en ligne de mire. Mais en tribunes, l’ambiance pourrait rapidement basculer. Les autorités surveillent de près cette rencontre classée à risque de niveau 2. Si aucun conflit n’oppose les supporters des deux camps, l’incertitude sportive nourrit toutes les inquiétudes.

Dans les travées du Chaudron, les banderoles revendicatives sont attendues. Mais elles devront rester dans les limites. Car cette fois, le moindre dérapage pourrait coûter très cher aux groupes ultras historiques du club.

ASSE : les ultras face à une menace réelle

Depuis plusieurs semaines, la situation est particulièrement tendue autour des Green Angels et des Magic Fans. Les deux groupes sont toujours sous la menace d’une dissolution, après leur passage au Ministère de l’Intérieur le 13 avril dernier. Depuis, silence radio. Une attente pesante qui alimente toutes les spéculations.

Le député stéphanois Pierrick Courbon l’explique clairement : le calendrier n’est pas anodin. Une décision pourrait tomber à l’issue de la saison. Et dans ce contexte, la marge d’erreur est inexistante. « Au moindre incident, ce serait la mort des groupes ultras », prévient-il.

Le message est donc limpide : les supporters doivent rester exemplaires. Même en cas de déception sportive. L’enjeu dépasse désormais le terrain. Il concerne directement l’avenir de l’ambiance mythique de Geoffroy-Guichard.

Un Chaudron plein… mais sous surveillance

Avec une affluence record attendue, l’ambiance promet d’être électrique. Les supporters stéphanois ont répondu présents toute la saison. Et ils seront encore là pour pousser leur équipe une dernière fois.

Mais cette ferveur sera encadrée. Un dispositif de sécurité conséquent est prévu. CRS et stadiers seront mobilisés pour prévenir tout débordement. Les autorités veulent éviter tout incident, quelle que soit l’issue de la rencontre.

Régis Juanico évoque une véritable « épée de Damoclès » au-dessus des supporters. Même si un avis défavorable aurait été rendu concernant la dissolution, le Ministère de l’Intérieur reste décisionnaire. Autrement dit, rien n’est joué.