Ce samedi soir à 20h, l’ASSE aura une dernière chance de pouvoir monter directement en Ligue 1. Malgré trois défates de suite, les Verts ne comptent que deux points de retard sur le Mans avant de défier Amiens lors de la dernière journée de Ligue 2. Avant la rencontre, Philippe Montanier a fait le point sur son effectif en conférence de presse.

Sorti face à Troyes, Chico Lamba soufre d’une fracture de fatigue. Le défenseur portugais doit déclarer forfait pour cette fin de saison.

Touché avant le match à Bastia, Mahmoud Jaber a vu sa saison se terminer et a du être opéré. Le lendemain, Paul Eymard a subi une fracture du tibia. Le jeune milieu formé à l’ASSE a également du subir une intervention chirurgicale et sera absent pendant plusieurs mois.

Florian Tardieu semblait encore être trop juste pour pouvoir rejouer avant la fin de la saison réguière. L’ancien troyen pourrait avoir plus de chances de faire son retour dans le groupe en cas de barrages.

Touché à Rodez, Kévin Pédro a passé des examens en début de semaine. Le défenseur formé à l’ASSE, espérait pouvoir être disponible ce samedi. Cependant le club ligérien ne prendra aucun risque.

Plusieurs joueurs ont retrouvé les séances individuelles cette semaine. Dès mardi, Aïmen Moueffek et Zuriko Davitashvili étaient sur les pelouses de l’Étrat. Philippe Montanier était attendu pour évoquer leur présence ou non, ce jeudi en conférence de presse.

Julien Le Cardinal à quant à lui retrouvé le groupe de l’ASSE cette semaine. Le défenseur a partiellement réintégré les séances collectives. Avant le match à Rodez, il exprimait son souhait de pouvoir rejouer face à Amiens, ce samedi.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Gautier Larsonneur est incertain après avoir été touché au genou à Rodez, Kévin Pedro l’est aussi. Aïmen Moueffek et Zuriko Davitashvili, qui a retouché le ballon et qu’on testera demain, le sont également. Je me veux optimiste concernant Julien Le Cardinal, pour lequel on prendra aussi une décision demain."