Bafé Gomis reste profondément lié à l’ASSE. Un an après la fin de sa carrière, l’ancien buteur des Verts se projette déjà dans l’avenir, entre reconversion ambitieuse et regard lucide sur la saison stéphanoise. Extraits de son entretien dans le magazine La Tribune Verte.

Retiré des terrains depuis un an, Bafé Gomis n’a rien perdu de son amour pour le football. À 40 ans, l’ancien attaquant aux 361 buts chez les professionnels continue de suivre de près l’actualité de son club formateur. Le Varois était encore présent à Saint-Étienne en décembre dernier pour distribuer des repas aux plus démunis. Une initiative solidaire qu’il mène depuis maintenant six ans. Preuve que le lien entre Gomis et les Verts dépasse largement le rectangle vert.

Après une saison passée comme consultant pour DAZN, Bafé Gomis a choisi de se consacrer pleinement à sa reconversion. L’ancien international français ne cache pas ses ambitions. Il vise désormais un rôle dans la gouvernance d’un club. Pour cela, il se forme méthodiquement. Diplôme après diplôme, réseau après réseau.

Bafé Gomis prépare activement sa reconversion

La saison dernière, Bafé Gomis a découvert l’envers du décor médiatique. Consultant pour DAZN, il a pris du recul sur le jeu. « C’était enrichissant d’analyser les matches, de refaire le tour du football français que j’avais quitté depuis huit ans », confie-t-il. En parallèle, l’ancien Vert a entamé une formation via la FIFA pour devenir dirigeant.

Il a déjà validé un premier certificat UEFA en gestion du football en mai dernier. Dernièrement, il a également obtenu une certification Elite Scout. Une étape importante dans son projet. « J’ai appris beaucoup de choses sur l’identification des talents, la data, les rapports », explique-t-il. Mais Gomis reste lucide. Ce n’est qu’un début. Son objectif est clair : intégrer à terme l’équipe dirigeante d’un club professionnel.

Son regard lucide sur le projet Kilmer à l’ASSE

Forcément, Bafé Gomis suit avec attention les débuts de Kilmer Sports Ventures à la tête de l’ASSE. Et son analyse est sans langue de bois. « Cette saison, on s’attendait à un meilleur parcours », reconnaît-il. Ce qui l’inquiète le plus reste la fébrilité défensive des Verts. « Sur la durée, pour finir champion ou dans les deux premiers, il faut avoir une des meilleures défenses », rappelle-t-il.

Malgré cela, l’ancien attaquant se montre confiant. Il souligne la chance d’avoir un actionnaire aux moyens financiers importants. « Le projet est ambitieux », insiste-t-il. Le maintien de joueurs comme Stassin et Davitashvili malgré les offres estivales a été un signal fort. Pour Gomis, les dirigeants posent les bases d’un projet structuré, pensé sur le long terme. Et cela demande du temps.

Une confiance intacte pour la montée en Ligue 1

Interrogé sur l’effectif, Bafé Gomis estime que l’ASSE possède déjà beaucoup de qualité. Il cite notamment le match à Troyes, avec un 3-0 à la pause face au leader. « Si tu es capable de mener 3-0 contre le premier, c’est que tu as de la qualité », analyse-t-il. Le problème, selon lui, reste la régularité et la solidité.

Pour Gomis, le constat est clair. L’ASSE a plus de talent que toutes les autres équipes de Ligue 2. « Elle devrait écraser le championnat », affirme-t-il. S’il y a décalage avec le classement, c’est qu’il y a un souci ailleurs. Malgré tout, il croit fermement à la montée directe. Il appelle joueurs et staff à assumer leur statut dans le money time.

Bafé Gomis reste persuadé que l’ASSE finira fort. Le club n’a rien à faire en Ligue 2. Il salue aussi le renforcement récent du staff et la volonté de modernisation. Tout en pointant un retard, il croit à l’avenir des Verts.