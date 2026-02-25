L’ASSE peut compter sur son public. Encore une fois, le Stade Geoffroy-Guichard a affiché une affluence impressionnante face à Laval. Avec plus de 31 000 supporters présents, le Chaudron confirme son statut de forteresse et place le club sur le podium des affluences françaises.

Comme depuis le début de la saison, les tribunes de Geoffroy-Guichard ont répondu présent. Pour la réception de Laval lors de la 24e journée de Ligue 2, 31 347 supporters ont garni les travées du stade. Une affluence exceptionnelle à ce niveau.

Malgré plusieurs fermetures de kops au cours de la saison, l’engouement ne faiblit pas. Mieux encore : l’ASSE affiche une moyenne de 30 439 spectateurs par match. Un chiffre tout simplement hors norme en Ligue 2.

Samedi dernier, le tifo des Green Angels et l’ambiance en tribune ont d’ailleurs largement circulé sur les réseaux sociaux. Comme souvent dans le Chaudron, l’atmosphère était électrique. Les supporters ont poussé leur équipe du premier au dernier instant.

Geoffroy-Guichard, meilleure affluence de Ligue 2

Avec plus de 30 000 spectateurs de moyenne, l’ASSE domine largement le classement des affluences en Ligue 2. L’écart avec ses poursuivants est considérable.

Le Mans, deuxième sur ce critère depuis le début de saison, attire en moyenne 11 427 supporters. Reims complète le podium avec 10 682 spectateurs. Seuls trois clubs dépassent la barre des 10 000. L’ASSE, elle, évolue dans une autre dimension.

Autre donnée marquante : plus de 20 000 abonnements ont été enregistrés cette saison. Un record historique pour le club. Malgré la descente, le Peuple Vert est resté fidèle. L’objectif est clair : accompagner l’équipe vers un retour en Ligue 1 à l’horizon 2026-2027.

Le soutien populaire reste l’un des grands atouts stéphanois dans la course à la remontée.

ASSE : 3e meilleure affluence du week-end en France

Au-delà de la Ligue 2, les chiffres parlent d’eux-mêmes. En cumulant Ligue 1 et Ligue 2 sur le week-end, l’ASSE se classe troisième meilleure affluence nationale.

Seuls le Parc des Princes et le Stade Bollaert ont fait mieux. Une performance remarquable pour un club évoluant en deuxième division.

Voici le classement du week-end :

🥇 PSG - Metz : 46 841 (98%)

🥈 Lens - Monaco : 37 727 (99%)

🥉 Strasbourg - Lyon : 31 137 (97%)

4️⃣ Nantes - Le Havre : 23 341 (66%)

5️⃣ Toulouse - Paris FC : 23 200 (70%)

6️⃣ Nice - Lorient : 18 083 (66%)

7️⃣ Auxerre - Rennes : 15 894 (70%)

8️⃣ Brest - Marseille : 14 482 (86%)

Prochain rendez-vous dans le Chaudron : la réception du Red Star pour un choc du haut de tableau qui s’annonce bouillant. Une nouvelle occasion pour le Peuple Vert de frapper fort.