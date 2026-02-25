Comme chaque mercredi, la commission de discipline était réunie au siège de la LFP. En Ligue 2, l’interruption de la rencontre entre Nancy et Grenoble à particulièrement marqué les esprits. Des décisions fortes étaient attendues. Voici les sanctions prises ce mercredi 25 février.

Les équipes de l’élite se sont montrées particulièrement disciplinées ce week-end. Aucune équipe de Ligue 1 n’a terminé à dix lors de la 23ᵉ journée. En Ligue 2, un seul carton rouge a été distribué. Grenoble a joué pendant plus de vingt minutes en infériorité numérique sur la pelouse de Nancy. Yadaly Diaby attendait donc de connaître la sanction de la LFP ce mercredi.

Malheureusement, ce n’est pas le football qui a fait parler de cette rencontre, soldée sur le score nul et vierge de 0-0. Des incidents inacceptables se sont déroulés en tribunes, provoquant l’interruption de la rencontre.

Avant la partie, le contexte entre les deux camps était déjà tendu. Plusieurs affrontements ont eu lieu sur le parking réservé aux visiteurs. Le pire restait encore à venir. Durant le match, les isérois présents dans le parcage ont arraché plusieurs sièges avant de voir des fumigènes être allumés. Ces engins pyrotechniques auraient été déclenchés à distance par les supporters nancéiens. Après la partie, des projectiles ont été lancés sur un bus transportant des supporters grenoblois.

Une soirée de chaos total qui a vu la justice se saisir du dossier. Ce mercredi, la LFP s’est réunie et a également étudié ce cas. La décision la plus probable était un placement en instruction de ce dossier. L’AS Nancy Lorrain a annoncé vouloir déposer plainte mais reste exposé à une grosse sanction suite à cette rencontre.

Les décisions du 25 février

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a prononcé différentes sanctions :

"

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

22e journée de Ligue 1 McDonald’s : OGC Nice – FC Lorient du dimanche 22 février 2026

Exclusion de Yannick CAHUZAC, entraîneur adjoint du FC Lorient

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 mars 2026.

Otavio ATAIDE (Paris FC)

Sofiane DIOP (OGC Nice)

Pierre-Émile HOJBERG (Olympique de Marseille)

Ilan KEBBAL (Paris FC)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme

Yadaly DIABY (Grenoble Foot 38)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 mars 2026.

Axel DROUHIN (FC Annecy)

Johan GASTIEN (Clermont Foot 63)

Nicolas KOCIK (Le Mans FC)

Julien LAPORTE (Montpellier Hérault SC)

Martin ROSSIGNOL (Le Mans FC)

Albert SANCHEZ (Entraîneur de l’USL Dunkerque)

Kalidou SIDIBE (EA Guingamp)

Samuel YOHOU (Le Mans FC)

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 2 BKT

24e journée de Ligue 2 BKT : AS Nancy-Lorraine – Grenoble Foot 38 du vendredi 20 février 2026.

Comportement des supporters de l’AS Nancy-Lorraine : incidents avant la rencontre, usage d’engins pyrotechniques entrainant deux interruptions de la rencontre et expressions orales et visuelles constatées.

Au regard de la gravité des faits et du risque de réitération et afin de garantir le bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire la mesure suivante, jusqu’au prononcé de la décision définitive :

- Huis clos total du stade Marcel Picot.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 11 mars 2026, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu mercredi 4 mars 2026 à 18h00."