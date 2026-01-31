La 14 ème journée d'Arkema Première Ligue est à suivre en direct ce samedi après-midi. L'ASSE reçoit Le Havre à 15h, une équipe qui espère également se maintenir en fin de saison. A domicile, les joueuses de Sébastien Joseph n'auront pas le droit à l'erreur. Suivez la rencontre en direct live.

10 èmes du championnat, les joueuses de l'ASSE reçoivent Le Havre 8ème. Au coup d'envoi de la rencontre, seulement quatre points séparent les deux clubs. Si les Vertes ne pourront pas dépasser leur adversaire du jour, elles pourraient au moins revenir à un point. Après sa défaite 1-0 face à Nantes, l'ASSE enchaîne donc avec une seconde réception. La semaine prochaine, les Vertes disputeront le Derby face à l'OL Lyonnes.

Toujours en lice en Coupe de France, après un succès face à Nice la semaine dernière, Le Havre n'a pas gagné en Arkema Première Ligue de puis le 01 novembre. Soit trois mois ! A l'ASSE d'en profiter.

Le match entre l'ASSE et Le Havre en Live