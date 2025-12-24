Alors que le mercato approche, il n’y a pas qu’au sein de l’équipe ou du staff professionnel que l’ASSE souhaite recruter. Le club ligérien recherche un développeur web/digital pour son service informatique.

Il y a quelques semaines, l’ASSE postait déjà une offre pour recruter au sein de son service IT. Le club recherchait alors un chef de projet informatique. C’est désormais un profil de développeur web que l’AS Saint-Étienne recherche.

Une évolution attendue dans les ressources numériques de l’ASSE

Le club stéphanois cherche à faire évoluer son image via ses différents canaux numériques et notamment ses services web. En cette fin décembre, l’ASSE a publié une offre sur LinkedIn pour un poste de développeur web/digital.

Parmi les missions évoquées, on y retrouve l’évolution et le maintien des sites web. Le club souhaite réformer les interfaces de ses plateformes. Un nouveau profil permettrait d’apporter une nouvelle vision quant à l’utilisation des services web de l’ASSE. Ce nouveau profil sera aussi chargé de contribuer aux différents projets numériques et marketing en effectuant des veilles technologiques par exemple afin d’apporter de nouvelles propositions.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs et visiteurs de naviguer plus facilement sur les différentes ressources proposées par le club sur internet. L’ASSE désire également moderniser l’hébergement et la sécurité de ses plateformes. Avoir un profil supplémentaire est synonyme d’une nouvelle façon de coder et ainsi de rendre l’expérience utilisateur plus agréable.

L’ASSE recherche un profil disposant d’une expérience ou d’une formation dans le développement web, avec un intérêt pour l’expérience utilisateur. Le club espère aussi un profil qui pourrait travailler sur les applications mobiles.

Le club a également communiqué les différentes conditions d'emploi avec un temps de travail de 39h par semaine au sein des bureaux du Centre Sportif Robert Herbin. Une possibilité de travail durant les jours de match à domicile est également évoquée.

Pour avoir plus d’informations et/ou postuler :