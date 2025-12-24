Sans club depuis l’été, l’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne (ASSE) et de Bordeaux entame sa reconversion avec sérieux. Josuha Guilavogui vient de décrocher son premier diplôme UEFA en management du football.

À 35 ans, Josuha Guilavogui tourne une page mais ne quitte pas le monde du football. Ce mardi 24 décembre, l’ex-international français a officialisé sur ses réseaux sociaux l’obtention du certificat UEFA en management du football, première étape vers une potentielle carrière d'entraîneur ou de dirigeant.

Une reconversion bien pensée pour Guilavogui

« Un premier pas vers un nouveau monde, que je découvre progressivement », a-t-il écrit sur X (ex-Twitter), exprimant à la fois sa fierté et son ambition. Ce diplôme délivré par l’UEFA est souvent considéré comme une porte d’entrée vers les fonctions d'encadrement technique, de coordination sportive ou de direction dans les clubs.

Pour Guilavogui, cette réussite marque un tournant. Le joueur formé à l’AS Saint-Étienne (ASSE) n’a plus de club depuis son passage à Leeds, où il a disputé 18 rencontres lors de la saison 2024-2025. Avant cela, il avait évolué à Wolfsburg, Bordeaux, l’Atlético de Madrid, et bien sûr l’ASSE, où il reste très apprécié.

De Vert à leader : un parcours exemplaire

À Saint-Étienne, Josuha Guilavogui a disputé 120 matchs sous le maillot vert, dont 91 en tant que titulaire. Capitaine à cinq reprises, il s’est imposé comme un cadre dès ses premières saisons, au point d’intégrer l’équipe de France avec 7 sélections à la clé.

Milieu défensif rigoureux, à la fois élégant et puissant, il a marqué les supporters par sa régularité et son attachement au club. Depuis son départ de l’ASSE, il a multiplié les expériences à l’étranger.

Une reconversion possible… en France ou ailleurs

Alors que son nom avait circulé du côté d’un club polonais l’été dernier, sans suite concrète, Guilavogui semble aujourd’hui se concentrer sur sa transition vers un rôle en dehors du terrain. Le choix d’un diplôme axé sur le management sportif en dit long sur ses intentions : comprendre le fonctionnement d’un club dans sa globalité, de la gestion humaine à la stratégie de développement.

À l’image de Bafétimbi Gomis ou Blaise Matuidi, lui aussi engagé dans une reconversion ambitieuse, Josuha Guilavogui fait partie de cette génération de joueurs soucieux d’anticiper l’après-football. Et pourquoi ne pas imaginer, à moyen terme, un retour dans l’environnement stéphanois ? Le lien est là. La volonté ? Probablement.

Source : X @JossGuilavogui