Sur la pelouse, tout roule pour l'ESTAC. Leader de Ligue 2 avec cinq points d'avance sur l'ASSE (3ème). Des tensions animent la Direction troyenne. Un contexte particulier alors qu'il faudra se montrer solide mentalement avant une seconde partie de saison où ils seront chassés.

Dix victoires,, cinq nuls et seulement deux défaites. Avec 35 points en 17 journées, l'ESTAC roule sur la Ligue 2 sur cette première partie de saison. Outsiders cet été, les troyens se sont imposés et portent aujourd'hui la casquette du chassé. Il faudra maitriser ses nerfs du côté de l'Aube pour espérer réitérer de telles performances sur la seconde partie de saison. En coulisses, l'Est Eclair nous apprend que la Direction se frictionne :

"Le président délégué Edwin Pindi et le directeur sportif Antoine Sibierski oeuvrent pour un même projet, qui est de renflouer les caisses, de diminuer les coûts et de redorer le blason sportif. Mais certaines sources font pourtant état de réelles crispations, voire de tensions entre les deux hommes, qui conservent de bonnes relations avec City Football Group."

Sibierski prêt à quitter la Ligue 2 ?

Sibierski, recruté par Brian Marwood, est en contact chaque semaine avec Riccardo Bigon, ancien directeur sportif de Bologne et embauché cet été pour gérer la politique sportive des clubs satellites de CFG. Mais on ne connaît toujours pas les réelles ambitions du groupe à l'égard de l'Estac. Souhaite-t-il posséder une équipe française en L1 et investir dans une une équipe pro française de haut niveau ? CFG se plairait-il seulement à viser, chaque année, les premières places en L2, de façon à sortir des jeunes de qualité, qu'il parviendra à revendre ?

C'est probablement sur le sujet des ambitions que le bât blesse. Homme de convictions, Antoine Sibierski, s'il ne sent pas le vent poussé dans son dos alors qu'il a été sollicité par ailleurs, pourrait avoir envie de claquer la porte. Dès cet hiver ? Avec le Lillois, tout est possible. CFG n'a pas l'intention d'ouvrir les vannes au mercato hivernal. Un départ de Mathys Detourbet est même envisageable..."

De quoi imaginer Sibierski claquer la porte ? Troyes s'écrouler sur la seconde partie de saisond e Ligue 2 ? Nous n'en sommes pas là. Une situation inflammable qui reste à surveiller de près.

Source : L'Est-Eclair