L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 6ème journée. Les Verts de Ian Cathro se déplaçaient sur la pelouse de Dunkerque. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des deux entraîneurs après cette rencontre, conclue sur le score de 2 buts à 1.

Albert Sanchez (Entraîneur de Dunkerque) : "On a un effectif qui s'étoffe encore puisqu'il y a eu les arrivées récentes de Gaëtan Robail et celle de M'Baye Niang. Mais c'est vrai que le résultat de ce soir prouve, en tout cas, que ça travaille bien dans toutes les strates du club.

Je pense que c'est une grande victoire pour nous. Je suis très fier du match. Je suis très fier des joueurs. Je pense que nous avons fait un très bon match. Nous avons joué une très bonne première mi-temps. Et après, bien sûr, lors des 10-15 dernières minutes, nous avons bien défendu. Je pense que nous avons mérité de gagner.

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Nous avons eu beaucoup d'occasions pour marquer. Et aujourd'hui, je pense qu'avec deux ou trois occasions, nous avons marqué deux superbes buts. Mais oui, nous sommes une bonne équipe. Je pense qu'il y a de jeunes joueurs avec beaucoup de talent, avec des individualités comme Khalil, comme Souley. Il y en a beaucoup. Mais pour moi, le plus important, c'est l'équipe. Je pense que nous avons fait un bon match en équipe. Nous avons bien joué contre, pour moi, la meilleure équipe du championnat. Et pour ça, je suis très content et très fier de l'équipe.

Je pense que nous avons fait une bonne présaison pour travailler et aussi pour former une équipe. Bien sûr, la tactique est importante, la technique et le physique aussi. Mais l'aspect mental et le sentiment d'être une équipe sont très importants pour moi. Je pense que nous sommes une bonne équipe, qu'il y a une bonne mentalité dans le vestiaire et que nous sommes une équipe qui s'entraîne toujours très bien.

Le plan en attaque, pour moi, le plus important, et je l'ai dit aux joueurs toute la semaine, c'était de jouer avec le ballon, de jouer avec de la personnalité. Parce que si nous avons le ballon, ils ne l'ont pas. C'est la première chose. Nous avons travaillé pour ajuster la position d'Opa Sangante, d'Allan, de Khalil, plus les situations de profondeur de Souley. Je pense qu'en attaque, en première mi-temps, nous avons fait de très bonnes choses.

Et après, en défense, l'idée était d'être davantage en zone, plus en 4-4-2. Il ne fallait pas trop sortir parce que Saint-Étienne est une équipe qui, si tout le monde sort et sort en retard, possède de très bons joueurs. C'est comme sur l'action de leur but. S'ils ressortent du premier pressing, après, quand ils vont attaquer la ligne, ils sont très forts. Oui, je pense que nous avons bien fait les choses. Je suis content du plan de match et je suis content pour les joueurs parce qu'ils méritent des victoires comme celle-là."

Ian Cathro (ASSE) : "Je pense qu'on a un peu souffert pour garder le contrôle du match"

Ian Cathro (Entraîneur de l’ASSE) : "On a juste perdu. C'est le football, parfois. Lors des cinq derniers matchs, les gens pensaient qu'on avait fait du mieux qu'on pouvait. Ce soir, on peu penser qu'on a été moins bons. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas ce genre de personne.

Tout ce que j'ai expliqué lors des derniers matchs reste valable. Comme je l'ai dit, on essaie de s'améliorer, on essaie de comprendre ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas bien fait et ce qu'on a bien fait. Et on continue de travailler. Je pense qu'on a peut-être été moins dominants dans le match. Pendant toute la rencontre, on a essayé de mettre plus d'intensité, mais on n'a pas réussi à garder notre rythme.

Je suis conscient qu'il y a deux équipes sur le terrain. On a eu des problèmes, notamment dans le pressing en première période. Ça leur a même donné de la confiance. Je pense que si on revoit le match par rapport à nos occasions, on doit rester calmes. Ils ont marqué deux buts magnifiques sur leurs deux seules occasions. Donc, il faut être équilibrés, comprendre le jeu, comprendre le match. On va travailler pour nous améliorer, pas parce qu'on a perdu, mais parce que c'est notre travail : nous améliorer constamment, régulièrement. Et voilà, on va continuer.

Le rythme ? Vous pensez que c'était plus lent ? Oui, peut-être. Je pense qu'on a un peu souffert pour garder le contrôle du match. On va réfléchir à ça. Pas pendant toute la première période, mais à certains moments, notamment au début de la deuxième mi-temps, le rythme était bas. Il faut du rythme. Je pense qu'on va retenir cette leçon, pas seulement de ce soir, mais aussi de la semaine dernière.

On n'a pas mis le rythme qu'on voulait la semaine dernière. Là, ils ont marqué ces deux buts magnifiques qu'on aurait pu marquer. C'est le football. Il faut travailler calmement, s'améliorer et faire le travail pour ce club."