Zoumana Camara, entraineur du MHSC, se trouve déjà dans la tourmente après un début de saison délicat. Suite à une défaite inattendue à domicile face à Boulogne, l'ancien défenseur de l'ASSE, s'est exprimé en conférence de presse avant de se rendre à Laval. Extrait.

Zoumana Camara, entraineur du MHSC : "Pour faire un point sur l'effectif, il y a l'absence de Mouanga qui est sorti sur blessure (contre Boulogne). Pour lui, on attend le résultat des examens, mais ça ne semble pas très grave. Je pense qu'il sera éloigné des terrains quelques semaines. On attend les images avant de donner une date précise. Ensuite, il y a le retour de Khalil (Fayad) qui s'est fait ce mardi. Mais je ne l'utiliserai pas pour ce match à Laval. Il est encore trop tôt. Il a besoin d'entraînements et peut-être même de quelques minutes en réserve avant de retrouver le groupe. Ayanda Sishuba ? Il est dans le temps. Il commence à retoucher le ballon, il sera sûrement prêt après le match contre Saint-Etienne."

Le MHSC manque de créativité et de vitesse

Zoumana Camara, entraineur du MHSC : "Des profils de créateurs et de vitesse qui manque ? Effectivement, c'est à la fois dommageable et encourageant. On a envie de voir l'effectif au complet. Et en même temps, ce serait inquiétant de voir que dans l'effectif, il manque ces profils. Là, avec ces joueurs, ça pourrait changer le visage offensif de cette équipe. Maintenant, tout ne doit pas reposer sur eux. Comme tout ne doit pas reposer sur Téji Savanier. Mais il s'agit de valeurs ajoutées.

Face à Boulogne, on a manqué d'humilité. Même de manière inconsciente. On a commencé à tenter des talonnade. On a manqué d'agressivité. On peut se dire que ce n'est pas de chance. Rouge, blessure, CSC. Mais on a provoqué ça. J'attends beaucoup plus dès samedi face à Laval."

Un manque de justesse et de confiance pour Camara

Zoumana Camara, entraineur du MHSC : "J'ai dit au groupe ce que j'avais à dire. On a pas respecté ce qu'on devait faire. J'ai fais part de mon avis sur leur attitude. On avait l'opportunité face à notre public. On avait créé quelque chose face à Bastia. On pouvait basculer. C'est encore plus frustrant.

Les difficultés à marquer dans le jeu ? ça s'explique par le profil de mes joueurs. On manque de capacité à éliminer et à apporter de la vitesse. Il y a des joueurs qui ne se libèrent pas. Ils sont libres dans notre organisation. Il faut tenter.

Un dernier geste maladroit ?, c'est de la justesse technique et de la confiance. On croit que marquer c'est facile, mais c'est un état d'esprit. Il faut s'arracher pour marquer un but. Si on n'a pas cet état d'esprit, ça ne vient pas. Nous, on est sûr courant alternatif."

Camara irrité

Zoumana Camara, entraineur du MHSC : "Un accident face à Boulogne ? Je l'espère, mais ça m'a beaucoup irrité. Vu d'où le MHSC vient, on ne peut pas se permettre d'avoir cette attitude. On a trop souffert la saison dernière pour manquer d'humilité. J'attends autre chose samedi à Laval."

Le MHSC trop limité ?

Zoumana Camara, entraineur du MHSC : "Un effectif trop limité ? J'ai parlé de reconstruction. Je ne suis pas ici pour me plaindre. Mais c'est une réaliste. Je dois trouver des solutions même s'il y a des manques. Il faut être réaliste. Ce n'est pas un manque d'ambitions. J'en ai énormément. Mais il faut être en phase avec la réalité ou ça peut fausser la donne dans les objectifs qu'on peut avoir. Nous sommes en reconstruction. Il faut rester mesuré.

J'essaie de trouver la meilleure formule. J'essaie de trouver le bon état d'esprit et de la constance. Les objectifs en matière de point viendront plus tard."

Pour rappel, Julien Laporte est d'ores et déjà suspendu face à l'ASSE. Il est suspendu pour les deux rencontres à venir suite à son expulsion face à Boulogne ce mardi.