ASSE. La campagne d'abonnement 2026-2027 approche, et le Chaudron s'apprête à vivre une nouvelle saison de Ligue 2 avec, on l'espère, la même ferveur que l'exercice précédent. Réabonnements, nouveaux abonnés, tarifs, options Flex : voici tout ce qu'il faut savoir avant de sécuriser sa place à Geoffroy-Guichard pour la saison à venir.

Avant de parler de la saison prochaine, l'ASSE rappelle qu'elle a enregistré un record d'abonnés pour un club de Ligue 2 BKT, neuf guichets fermés dont sept consécutifs sur les dernières rencontres, et la meilleure affluence moyenne de l'histoire de la division. De quoi donner le ton pour la campagne 26-27.

ASSE : Les dates clés à retenir

La campagne de réabonnement débutera le 17 juillet. Les nouveaux abonnés pourront s'engager à partir du mercredi 24 juillet, en ligne sur billetterie.asse.fr ou aux guichets du stade dès 9h. Attention : aucun nouvel abonnement en Kop Nord et en Kop Sud ne sera possible cet été, ces tribunes restant donc réservées aux réabonnés et aux cessions entre proches.

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Réabonnement : la tacite reconduction par défaut

Pour les abonnés 25-26, la place est garantie grâce à la tacite reconduction. Concrètement, sans action de votre part entre le 17 juin et le 18 juillet 2026 inclus, l'abonnement sera automatiquement renouvelé sous forme d'e-carte, selon les mêmes conditions que la saison précédente (hors évolutions tarifaires).

Les abonnés du Kop souhaitant changer d'offre doivent passer par le service billetterie via [email protected]. Les abonnés Henri-Point et Pierre-Faurand peuvent en revanche modifier eux-mêmes leur offre, leur place et leur support d'abonnement directement depuis leur espace en ligne, dans Mon Compte > Mon Abonnement.

Une cession d'abonnement reste également possible, même en Kop, pour les supporters qui ne pourraient pas suivre l'équipe la saison prochaine. L'abonné actuel et le futur abonné devront se présenter ensemble aux guichets avec leurs pièces d'identité, une photo et le RIB du nouvel abonné.

ASSE : Les tarifs 2026-2027

Chaque abonnement inclut, en plus des 17 matchs de Ligue 2 BKT à Geoffroy-Guichard, une place pour les 11 rencontres de Seconde Ligue de notre équipe première féminine au stade Salif-Keita, en placement libre sur invitation.

Pour le Kop, le tarif simple en réabonnement reste à 133 euros, et l'offre 12ème Homme à 140 euros. Pour les nouveaux abonnements (uniquement via cession), il faudra compter 155 euros en tarif adulte et 160 euros pour l'offre 12ème Homme.

En Corner Famille, le tarif simple adulte est de 180 euros en réabonnement (170 euros en tarif réduit), contre 230 euros pour un nouvel abonnement (215 euros en tarif réduit).

Côté Henri-Point, les tarifs varient selon les blocs. En B30-B34, comptez 195 euros en simple et 210 euros en 12ème Homme pour un réabonnement, contre 245 et 265 euros pour un nouvel abonné. En B31-B33 Latéral, c'est 245 euros (simple) et 265 euros (12ème Homme) en réabonnement, contre 305 et 330 euros pour un nouvel abonnement. Les places B31-B33 Central et B32, plus prisées, grimpent respectivement à 310 et 325 euros en réabonnement 12ème Homme (390 et 400 euros pour un nouvel abonné).

Enfin, Pierre-Faurand B10 est à 340 euros en réabonnement 12ème Homme (415 euros pour un nouvel abonné), et le Carré Légende culmine à 410 euros en réabonnement (515 euros pour un nouvel abonnement).

Le tarif réduit est accessible aux étudiants sur présentation d'un certificat de scolarité, et aux seniors de 65 ans et plus sur présentation d'une carte d'identité. Le tarif -16 ans nécessite également une pièce d'identité officielle.

Flex, bourse d'échange et offre 12ème Homme

Chaque abonné 26-27 pourra revendre son billet via la bourse d'échange en cas d'absence à un match, ou souscrire au service Flex, qui permet d'annuler son titre d'accès sans justificatif et d'être remboursé à 90% de sa valeur.

L'offre 12ème Homme reste un bon plan pour les supporters les plus assidus : 15% de réduction à la Boutique des Verts, accès intégral à ASSE.TV, participation à la fête du Club, expériences exclusives et une visite gratuite du Musée des Verts.

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