Cinq moi que Lucas Stassin n'a pas trouvé le chemin des filets avec l'ASSE. Et face à Laval, le stéphanois a encore manqué l'occasion de relancer son compteur. Pourtant, les intentions sont meilleures et les signaux encourageants. Analyse de dernier Sainté Night Club.

Décisif, mais sans marquer, Lucas Stassin a montré un visage positif ce week-end. Face aux Tangos, l'attaquant belge a notamment distribué la passe décisive de la victoire à Augustine Boakye (2-1, 38e). Durant les 90 minutes de jeu, Stassin a pesé dans le jeu de l'ASSE. Le Stéphanois a multiplié les courses, les appels et les combinaisons dans les petits espaces. Il n'a manqué qu'un but.

"Pour apprécier ce que fait Stassin, il faut regarder ce qu’il fait quand le ballon est ailleurs"

Certes, celui qui n'a plus marqué depuis le 23 septembre dernier semble aujourd’hui plus discret face au but. Mais d’autres qualités du Stéphanois pèsent depuis plusieurs matchs et apportent bien plus qu’il n’y paraît.

Alex, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert : "On a un buteur, on attend qu’il mette des buts. Mais ce qui est fort, c’est qu’à aucun moment un seul coach ne remet en question Lucas Stassin à la pointe de l’attaque, et Horneland très peu. Et à juste titre.

Moi, si j’ai un attaquant qui est généreux comme ça, qui fait le travail de l’ombre, je le garde. Finalement, pour apprécier ce que fait Lucas Stassin, il faut regarder ce qu’il fait quand le ballon est ailleurs, dans le pressing, sans forcément l’avoir dans les pieds."

Les joueurs de l'ASSE tous impliqué pour lancer Stassin ?

Et pour relancer l'attaquant belge, nombreux sont les stéphanois a le trouver dans le jeu. Lucas Stassin aurait même pu retrouver le chemin des filets avant le retour aux vestiaires, avant de voir sa timide frappe être contrée par Mamadou Samassa (45e).

Alex, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert : "J’ai vu quelque chose que je n’avais encore jamais vraiment remarqué : ils osaient la passe vers Stassin, parfois même quand une autre solution existait. Comme s’il fallait absolument le remettre en position, peut-être pour lui redonner confiance. Donc pour moi, c’est un grand oui. Stassin doit rester en pointe. Il doit continuer avec cet état d’esprit."

Le penalty, arraché dès l'entame de la rencontre, aurait même pu être accordé au belge.

Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert : "Donner le penalty à Stassin ? S’il le met, c’est parfait. Mais s’il le rate, ça peut vite devenir un cadeau empoisonné. C’est une situation un peu paradoxale. En tout cas, cette volonté de l’équipe de vouloir le faire marquer en dit long. Ça montre un vrai projet collectif et surtout une prise de conscience : si Stassin recommence à marquer, ce sera bénéfique pour tout le monde."