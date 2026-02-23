Il n’a toujours pas retrouvé le chemin des filets. Mais samedi face à Laval, Lucas Stassin a prouvé qu’un attaquant peut peser sur une rencontre autrement que par les statistiques. Pendant 90 minutes, le Belge a été au cœur du jeu stéphanois, multipliant les courses, les appels et les combinaisons dans les petits espaces. Surtout, c’est lui qui se mue en passeur décisif sur le deuxième but signé Augustine Boakye, une action symbole de son influence actuelle.

Dans le Chaudron, son activité n’est pas passée inaperçue. Dos au but, en remise, dans le pressing ou les replis défensifs, Stassin a répondu présent. Une prestation que Philippe Montanier n’a pas manqué de souligner après la rencontre.

« On a quand même des retours défensifs qui sont bons, il faut souligner le travail fait par nos attaquants. Par exemple ce soir Lucas (Stassin) fait un match énorme. On a tous envie qu’il marque, ça serait la part du mérite. Il aide beaucoup l’équipe, il persévère et ça va finir par payer. Mais même quand il ne marque pas, il est vraiment utile et indispensable à l’équipe. »

Le message est clair : au-delà des buts, l’entraîneur voit tout le travail de l’ombre. Et dans cette période où l’ASSE enchaîne les victoires, cet engagement collectif est précieux.

Lucas Stassin : "Personnellement je me sens bien"

En zone mixte, l’attaquant de 20 ans affichait d’ailleurs un visage apaisé, presque libéré.

« Personnellement je me sens bien. Certes, je n’ai pas marqué, mais j’ai fait une passe décisive, j’ai aussi aidé dans le pressing. C’est aussi important de créer des espaces, des occasions pour les autres. En plus on gagne donc franchement je suis heureux. (…) Forcément en tant qu’attaquant, on préfère toujours marquer. Mais l’équipe tourne bien, on enchaîne trois victoires. Même si je n’ai pas marqué aujourd’hui, franchement, j’ai pris du plaisir. L’équipe vit bien, je suis décisif autrement qu’en marquant donc tout va bien. »

Son analyse est lucide. Il sait que le déclic viendra. Il ne manque qu’un but pour valider pleinement cette montée en puissance. Mais dans le jeu, tout indique que le Belge est en train de retrouver son meilleur niveau.

Objectif montée pour le buteur belge !

La relation technique avec Augustine Boakye et Igor Miladinovic lui permet d’évoluer dans un registre qui lui correspond davantage.

« Avoir Augustine et Igor derrière moi ? Ce sont des joueurs qui combinent, qui demandent le ballon dans les pieds. Pour moi c’est bien car j’ai souvent du soutien, ça me permet de jouer en une ou deux touches. Je peux m’appuyer sur eux et on a vu en première mi-temps que c’était intéressant dans les petits espaces. »

Après plusieurs mois perturbés par un transfert avorté et une frustration palpable, Lucas Stassin semble désormais pleinement concentré sur l’objectif collectif : ramener l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. Un championnat qu’il connaît et dans lequel il a déjà brillé.

Dans ce sprint final, Philippe Montanier aura besoin d’un Stassin à ce niveau d’implication. Le but viendra. Mais en attendant, l’ASSE avance. Et son attaquant aussi.