À l’approche du déplacement de l'ASSE à Nice pour le 32ᵉ de finale de Coupe de France, ce dimanche (14h45), Eirik Horneland a répondu aux questions des médias en conférence de presse. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : Un mot sur Zuriko Davitashvili : "Il a connu deux phases très différentes cette saison. Il a été sollicité durant le mercato estival, ce qui a peut-être affecté sa concentration. Mais une fois cette période terminée, on a vu toutes ses qualités. Nous en avons parlé ensemble et, depuis, lorsqu’il est pleinement concentré, il montre à quel point il est important.

Son but contre Bastia peut paraître simple, mais il est en réalité très difficile à réaliser. En quelques touches, il inscrit un très joli but. C’est un joueur intelligent, passionné, qui aime jouer, marquer et s’entraîner. Ce match sera pour lui une belle opportunité face à des latéraux droits de très haut niveau."

Inquiétude pour le mercato ? "Non, aucune inquiétude. Zuriko a compris que la concentration est la clé. Il s’entraîne très bien et a retenu la leçon. C’est le parcours d’une carrière : apprendre, corriger et progresser. C’est la même chose pour Lucas Stassin. Après sa sélection et sa blessure, je le vois aujourd’hui travailler très sérieusement. C’est le meilleur Lucas que j’ai vu depuis le début de saison.

Ce sont de jeunes joueurs, exposés à beaucoup d’intérêt, et ce n’est jamais simple à gérer. Nous sommes là pour les accompagner. Ils sont tous les deux sur la bonne voie et ont beaucoup de qualités."

La Ligue 1 plus adaptée que la Ligue 2 pour Stassin ? "Je pense qu’il a le niveau pour évoluer dans les deux championnats. Il sait s’adapter à des styles différents. Nous voulons les voir exprimer ce niveau-là.

Enfin, nous devons être beaucoup plus attentifs sur l’ensemble d’un match. Certains buts encaissés sont dus à un manque de concentration. J’espère voir une concentration totale sur les 90 prochaines minutes, et au-delà."

"Quand chacun se sent pleinement impliqué, on en retire davantage d’énergie et de qualité." (Horneland avant OGCN-ASSE)

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : Le mercato ? "Je n’ai pas d’attentes particulières. Si je devais donner un conseil, ce serait de continuer à construire cette équipe avec des joueurs déterminés. L’effectif est peut-être un peu trop fourni aujourd’hui. S’il fallait recruter des joueurs de qualité, il faudrait peut-être aussi réduire le nombre de joueurs à disposition. L’essentiel reste de faire confiance aux joueurs présents.

Pour moi, il est important d’établir une hiérarchie claire. Cela permet d’avoir un effectif équilibré, avec quelques joueurs polyvalents, et d’éviter une équipe trop nombreuse. Quand chacun se sent pleinement impliqué, on en retire davantage d’énergie et de qualité."