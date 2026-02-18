Ce mercredi, les membres de la commission de discipline de la LFP se sont rassemblés, comme chaque semaine, pour prononcer différentes sanctions après la 22ᵉ journée de Ligue 1 et la 23ᵉ de Ligue 2. Ce week-end, un seul carton rouge a été distribué en seconde division. Dans l’élite, deux joueurs ont été expulsés. Voici les décisions de ce mercredi 18 février.
En Ligue 1, les deux équipes ayant écopé d’un carton rouge se sont imposées. Monaco à été réduit à dix face à Nantes ce samedi. Le club du Rocher menait déjà trois buts à un face à Nantes avant l’expulsion d’Aleksandr Golovin. Si l’ASM menait déjà au score avant de terminer en infériorité numérique, Le Havre à joué la quasi totalité de son match face à Toulouse avec un joueur de moins. Arouna Sangaté à été exclu après moins de deux minutes de jeu. Pour autant, le club doyen est parvenu à s’imposer 2-1 face à l’ancien club de Philippe Montanier.
En ce qui concerne la Ligue 2, seuls les Palois ont du terminer leur rencontre à dix contre onze. Face à Boulogne-sur-Mer, alors que le score était de 0-0, Steeve Beusnard a écopé d’un carton rouge direct juste avant la pause. Les coéquipiers d’Anthony Briançon se sont ensuite inclinés deux buts à un et ont manqué une bonne occasion d’être à trois points du podium. Steeve Beunsard quant à lui pouvait être suspendu pour la rencontre face à l’ASSE, dans dix jours en cas de sanction de deux matchs ou plus.
Les décisions du 18 février
Voici toutes les décisions prises par la commission de discipline de la LFP, ce mercredi :
Réunie le 18 février 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :
RETRAIT DE CARTON
LIGUE 1 MCDONALD’S
22e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Metz – AJ Auxerre du dimanche 15 février 2026
Avertissement du joueur Lassine SINAYOKO (AJ Auxerre).
Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.
EXCLUSIONS
LIGUE 1 MCDONALD’S
Un match de suspension ferme
Aleksandr GOLOVIN (AS Monaco)
Deux matchs de suspension ferme
Arouna SANGANTE (Havre AC)
Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 24 février 2026.
Cristian CASSERES (Toulouse FC)
Mamadou Coulibaly (AS Monaco)
LIGUE 2 BKT
Un match de suspension ferme
Steeve BEUSNARD (Pau FC)
Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 24 février 2026.
Mory GBANE (Stade de Reims)
Giovanni HAAG (Red Star FC)
Matthieu HUARD (Red Star FC)
Alexandre LAURAY (Le Mans FC)
Sam SANNA (Stade Lavallois MFC)
INCIDENTS
LIGUE 2 BKT
22e journée de Ligue 2 BKT : AS Nancy-Lorraine – ESTAC Troyes du samedi 7 février 2026
Comportement de M. Michaël CHRETIEN, Directeur sportif de l’AS Nancy-Lorraine.
Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.
La sanction prend effet à partir du mardi 24 février 2026 à 00h00.
POLICE DES TERRAINS
LIGUE 1 MCDONALD’S
21e journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du dimanche 8 février 2026
Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage massif d’engins pyrotechniques, utilisation d’un pointeur laser et expressions orales et visuelles constatées entraînant une interruption temporaire de la rencontre.
Fermeture partielle pour deux matchs fermes de la tribune Auteuil du Parc des Princes et amende de 10.000 euros.
La sanction prend effet immédiatement.
21e journée de Ligue 1 McDonald’s : Stade Brestois 29 – FC Lorient du samedi 7 février 2026
Comportement des supporters du Stade Brestois 29 : usage d’engins pyrotechniques entraînant un retard de coup d’envoi, puis une interruption temporaire de la rencontre et expressions orales et visuelles constatées.
Fermeture pour un match ferme par révocation du sursis de la tribune Quimper du Stade Francis Le Blé.
La sanction prend effet immédiatement.