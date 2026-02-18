Ce mercredi, les membres de la commission de discipline de la LFP se sont rassemblés, comme chaque semaine, pour prononcer différentes sanctions après la 22ᵉ journée de Ligue 1 et la 23ᵉ de Ligue 2. Ce week-end, un seul carton rouge a été distribué en seconde division. Dans l’élite, deux joueurs ont été expulsés. Voici les décisions de ce mercredi 18 février.

En Ligue 1, les deux équipes ayant écopé d’un carton rouge se sont imposées. Monaco à été réduit à dix face à Nantes ce samedi. Le club du Rocher menait déjà trois buts à un face à Nantes avant l’expulsion d’Aleksandr Golovin. Si l’ASM menait déjà au score avant de terminer en infériorité numérique, Le Havre à joué la quasi totalité de son match face à Toulouse avec un joueur de moins. Arouna Sangaté à été exclu après moins de deux minutes de jeu. Pour autant, le club doyen est parvenu à s’imposer 2-1 face à l’ancien club de Philippe Montanier.

En ce qui concerne la Ligue 2, seuls les Palois ont du terminer leur rencontre à dix contre onze. Face à Boulogne-sur-Mer, alors que le score était de 0-0, Steeve Beusnard a écopé d’un carton rouge direct juste avant la pause. Les coéquipiers d’Anthony Briançon se sont ensuite inclinés deux buts à un et ont manqué une bonne occasion d’être à trois points du podium. Steeve Beunsard quant à lui pouvait être suspendu pour la rencontre face à l’ASSE, dans dix jours en cas de sanction de deux matchs ou plus.

Les décisions du 18 février

Voici toutes les décisions prises par la commission de discipline de la LFP, ce mercredi :

