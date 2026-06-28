Ancien défenseur central de l'ASSE, Timothée Kolodziejczak s'est éloigné des terrains français pour retourner vivre dans une ville qui a marqué sa carrière. Après la fin de son aventure avec le Paris FC, le joueur de 34 ans est revenu s'installer à Monterrey. De retour au Mexique il se confie.

Tombé amoureux de cette cité mexicaine qu'il avait découverte en signant aux Tigres UANL en 2017, Kolodziejczak s'est confié dans les colonnes du journal L'Équipe en marge de la Coupe du Monde 2026. Il livre ses vérités sur son quotidien loin du Forez. Loin de la France, son quotidien est bien différent.

Une année magique aux côtés de Gignac pour Kolodziejczak

Pour l'ancien Stéphanois, Monterrey est avant tout un lieu de reconstruction. S'il concède que son aventure footballistique pure n'a pas été parfaite chez les Tigres, il garde un souvenir impérissable de l'accueil de la population. Mais aussi de sa complicité avec un autre joueur bien connu en France. Un certains André Pierre Gignac. Une icone au Mexique !

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"J'ai passé une année de folie avec « DD » (André-Pierre Gignac). C'était un moment où je n'étais pas très bien dans ma vie, et j'ai senti l'amour des gens."

Aujourd'hui, il vit dans le quartier très huppé et sécurisé de San Pedro Garza Garcia avec sa femme et sa fille. Un endroit qu'il qualifie de véritable "île aux enfants" très influencée par les États-Unis. Pour déconnecter, Kolodziejczak s'offre régulièrement des balades matinales dans le parc naturel de Chipinque. Même s'il faut composer avec la pollution matinale et une faune locale surprenante. Notamment les ours noirs qu'il préfère éviter.

Le Chaudron mexicain : "El Volcan"

Invité à décrire la ferveur locale à l'heure où le Mexique s'apprête à accueillir les phases finales du Mondial, l'ancien défenseur central n'a pas manqué de comparer l'ambiance des Tigres avec les ambiances chaudes qu'il a connues en Europe. Pour Kolodziejczak, l'Estadio Universitario possède un supplément d'âme indéniable :

"Ce que j'aime chez les Mexicains, c'est qu'ils aiment leur pays, ils sont patriotes, et pour eux, le football est une religion. [...] L'ambiance y est telle que son surnom est El Volcan."